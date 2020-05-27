金管局：人大代港立法不影响资金进出 分析师指已见资金外流 忧失国金地位

中国人大常委会将可代替香港订定「港版国安法」引起金融市场忧虑，但金融管理局总裁余伟文表示，草案不会对香港的资金自由流通、联系汇率及银行体系带来任何改变，消息公布后，金融市场平稳有序。不过，经济分析师罗家聪引用数据指出，消息已令香港出现资金外流现象，香港国际金融中心地位一旦失去，将难以重建。

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美国官员以致总统特朗普均指出，「港版国安法」事件令人质疑香港能否保持其国际金融中心地位，金管局行政总裁余伟文昨(26日)午发表网志，指资金自由流动和港币自由兑换将一如既往受到《基本法》第112条保障；联系汇率和相当于港币基础两倍多的外汇储备，为香港货币稳定提供坚实后盾。

他又说，尽管近期股市有波动，港元汇率仍处于强方水平，利率维持低企，金融市场运作平稳有序，港元及银行系统均无大量资金外流的明显迹象。但他同时指出，要小心谣言可能引发市场波动，削弱市场信心和金融稳定。

另外，身兼中国政协委员的香港交易所行政总裁李小加今早在传媒电话会议中，不愿正面回应港版国安法事件会否触发市场忧虑资金流走，只是强调，香港作为世界级金融中心，需要稳定及清晰的法规作为保障，故此，只要维持自身的国际化，以及令社会更加有序及和平，法规将有助推动香港前行。李小加的说法与香港银行公会昨日发出的声明相若。

李小加又说，目前全球经济极不确定，特别是中美关系面临挑战，香港须发挥桥梁作用，令双方回复信任。

不过，经济分析师罗家聪今早在电台节目表示，从数据来看，在社会动荡的日子，例如去年反对修订逃犯条例运动期间的「8.31」(8月31日太子站警方在太子站内无差别殴打市民)和11月中时，港币息口均高于美金，这在联系汇率机制下绝不正常，意味有资金流走，而这情况在人大上周公布将授权常委会订定港区国安法后再度出现，便已反映实况。至于楼市和股市近日已经回稳，罗家髭表示，香港各种情况可能未见实时发生巨大震荡，但未来可能会变质。

他指出，国际金融中心地位取决于投资者的信心，自然形成，不是由官员口讲来决定，而金融中心一旦被摧毁，将难以重建。直言若有人欲摧毁香港这地位，资金只会流到东京、新加坡等地方，难保香港日后会从国际金金融中心沦为区域金融中心。

他又说，欧美资金一旦离开，香港便只剩下中国内地资金，包括中概股回归，届时香港市场将与上海无异，质疑香港届时是否仍是国际金融中心。他在《决定》公布后曾预言，香港日后可能由国际金融中心沦为区内金融中心。

罗家聪又说，除了资金，人才亦是金融中心的另一重要因素，但近年愈来愈多有钱、有远见的人才移民，若两大优势全失，香港「还做什么金融中心？」而随着资金移走，相关行业配套，例如会计及保险等会减少，专业服务的消费及净出口亦会显著下跌，经济自然会有影响。但官员仍然不敢直指问题，托辞是中美贸易战影响，问题是「大家心照」。他直言，国安法事件令香港「无运行」，唯有承认香港最光辉的岁月或已过去。