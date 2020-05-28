众志料美可能冻结港税区地位 评论忧联系汇率可能受冲击

美国国务卿在中国人大全会就授权人大常委会为香港立法前夕发出警告，一般相信，这将无阻人大通过决议，而基本法委员会前副主任梁爱诗今(28日)早在电台节目中表明，事涉国家安全，没有选择，即使外界有反应，也只能两害取其轻。而香港的经济学者和政治人物估计，美方可能采取局部经济制裁、冻结香港独立关税区地位等，在最差的情况下，香港的联系汇率亦可能受到冲击。

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美国是香港第二大贸易伙伴，根据港美政策法，香港享有别于中国的独立关税区地位，包括货品毋须征收关税、对华禁售的高科技产品可售予香港公司等，而在美国国务卿蓬佩奥声言不保证香港可续享回归前的特殊待遇后，专责亚太事务的美国助理国务卿史迪威表示，华府可采取多种措施以应对北京在香港实施港区国安法，包括签证和经济制裁，这有待总统特朗普本周内决定，但史迪威强调，最终的措施会针对特定目标，以减轻对港人及美国企业的影响。

在香港，一直推动美国制定香港与人权法的香港众志表示，根据他们与美方官员的沟通，估计美方可能会停止部分或全部络予香港的特殊待遇，亦可能会冻结香港特别关税区一段时间，藉此给时间中国改变现时打压香港自治的政策。众志秘书长黄之锋透露，特朗普可能在未来一、两个星期就冻结香港独立关税区地位作出决定，而更快的，将是对部分代表中国在港办事的「白手套」，包括中资扮港资和与中国友好的港资公司实施局部经济制裁。

经济学家、冠域商业及经济研究中心主任关焯照今(28日)早在电台节目中指出，中国人大常委为香港立法，港人亦难以声称香港是一个自由港，美国自然会考虑是否再给予香港独立关税区地位。他估计，现在中美双方是「埋身肉搏」，一旦取消香港的独立关税区地位，美国届时将会向香港征收与中国其他城市一样的关税，以及实施不同的进出口限制。若此，香港作为中国转口港的价值将大幅降低，亦冲击国际市场信心，有可能出现大规模资金流走及人才流失，「美元能否再用也成疑问」，这势必冲击联系汇率制度，令香港的国际金融中心地位也失去。

他解释，香港股市今早高开，可能是有人受命「护盘」所致，亦可能要观望中美的最后行动，但以美元汇率已跌至1美元兑7.7534港元、一年期的远期美元汇率跌至7.87港元看来，港元已处于弱方。

代表商界的自由党主席钟国斌在同一节目中表示，美国的行动自然影响深远，因为香港是外向型经济，制裁行动必然影响香港，但相信不会走到港元与美元脱勾这一步，因为这种极端手法影响的，不光是香港，还会波及整个亚洲，因为亚洲不少地区均有与香港进行贸易，其计价均是在稳定汇价的联系汇率基础上进行。

美国近年一直在对港贸易上出现顺差，金额在过去十年在223亿美元与367亿美元之间上落，去年顺差亦有261亿美元，为保美商利益，中文大学全球经济及金融研究所常务所长庄太量估计，美国较有可能采取的制裁措施包括制裁推动港区国安法的中港官员，冻结其在美资产；限制敏感的军民两用高科技零件输港等。