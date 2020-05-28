住警察宿舍女子涉嫌贩毒遭撤控 裁判司称不同意但无奈批准

香港警方近日捣破一个毒品储存库，起获296公斤以茶叶作掩饰的冰毒，黑市价值超过1.58亿港元(折合约1880万欧元)，是自1991年自执法部门有纪录以来单一行动检获最大量的冰毒案。

一名在警察宿舍居住的女子去年到邮局领取市值200万的毒品氯胺酮（俗称K仔）被捕，被控危险药物贩运罪，但作为控方的律政司坚持，因为证据薄弱，未能达至合理定罪标准，要求撤控。裁判官直言不同意控方理由，认为在适当引导下，陪审团很大机会将被告定罪。但由于提控是律政司的独立决定，他只能无奈撤销控罪。

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但讽刺的是，屯门法院在同一天判处一名在游行中藏有一条90厘米长白色胶管的大学女生入狱三年，罪名是在公众地方管有攻击性武器。

根据案情，22岁的贩毒被告高可晴是一名销售员，居于青衣已婚警员宿舍，去年12月12日，前往沙田一个邮政局收取一个从法国送抵的包裹，她在邮局外被捕，发现包裹内藏约3公斤氯胺酮。在警诫下，被告声称，是一名不知名男子叫她到邮局领取包裹，并招认物品看似毒品。不过，控方早前指案件证据不足要求撤控，但被裁判官拒绝。案件昨(27日)天再在西九龙裁判法院提讯，控方坚持撤控，指没有足够证据证明被告事前知道邮包内藏有危险药物，被告亦无收取利益，未能达至合理定罪机会，撤控是控方按《检控守则》的「专业决定」。

不过，署理主任裁判官邓少雄质疑，包裹本是寄往被告家，但邮差在无人应门的情况下才留下通知，让被告前往邮局领取，重点是该男子告知被告多少数据及如何安排交收等，案件可在高等法院由陪审团推断及考虑，辩方亦可在初级侦讯时挑战有关证供。他指出，以往同类案情的案件都足以提控，若陪审团被正确引导，相信很大机会获定罪。他表明，不同意律政司的说法，但由于检控安排是律政司独立决定的范围，因此批准撤控，被告当庭获释。

立法会法律界议员郭荣铿质疑律政司的决定，要求对方解释，否则市民将会质疑律政司的检控方针。律政司傍晚发出声明，只是重申证据不足而撤控。

同日，22岁公开大学女生张佩霖被指在公众地方管有攻击性武器而在屯门裁判法院提讯。根据案情，被告参与去年9月21日的「光复屯门公园」游行，期间有示威者堵路及投掷汽油弹，爆发冲突，警方傍晚在屯门兆麟政府综合大楼外清场时制服被告，发现她持有涉案胶管，背包内有防毒面具、护目镜等物品。她早前否认控罪，但昨日在庭上突然认罪。

裁判官接纳辩方求情，称女生有抱负及理念，亦相信被告未曾使用涉案胶管，但由于控罪属《公安条例》的第33条，判刑选择有限，判被告入狱三个月。根据条例，有关罪名的最高刑罚是入狱三年。