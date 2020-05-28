美国把香港议题带入国际社会：促联合国安理会讨论 寻求英国支持

中美就香港议题争持升级，美国寻求盟国支持，并要求联合国安全理事会讨论中国计划代香港制定港区国安法事宜，但遭中国反对。

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中国人大将于今(28日)午投票授权人大常委会为香港制定港区国安法，美国国务卿昨扬言，中国此举令香港不再享有自治地位、不保证香港续享独立关税区地位后，曾致电英国外相蓝韬文讨论香港问题，他在推特上没有透露具体内容，只是说，与蓝韬文的通话具有成效。他声言，北京戮力破坏香港自治，国际社会不能坐视不理。

另外，美国又把香港议题带上联合国。美国驻纽约联合国大会的代表昨在声明中指出，中国代香港立法从根本上破坏《中英联合声明》保证香港享有的高度自治和自由，有关《声明》已在联合国登记，具有法律效力。声明续称，中国此举印证中国对履行国际义务的蔑视和无视，事关国际和平及安全，值得全球紧急关注，安理会应实时处理，建议有15个成员国的安理会即日召开虚拟会议。

有关建议遭中国反对，中国常驻联合国代表张军在推特上帖文，指港区国安法纯属内部事务，与安理会章程完全无关，反对美方毫无基础的要求。他又指责美方是麻烦制造者，呼吁美方立即停止其强权政治和威吓政策。

美国驻联合国代表团对中方的反对不表讶异，认为这是中共惧怕透明和为其行动向国际负责的又一例子，亦是中共以为可以利用各国忙于应对疫情而分散其打压香港、取消对港承诺的例子。美方呼吁中国立即改弦更张，兑现其在《中英联合声明》所作的承诺。