救援香港：英国间接收BNO持有人 台湾一周内出人道救援方案

在容许中国为香港立法的决定通过以致港人人权自由成疑后，至少有两个政府提出救援港人的方案：英国将取消持有英国公民(海外)(简称BNO)护照的港人的留英期限，方便他们申请在英国居留；而同属两岸四地的台湾，将会在一星期内推出针对香港的人道救援方案，整合政府和民间力量协助港人居留。台湾总统蔡英文表示，北京打破50年不变的承诺，不单令香港情势恶化，亦对区域和平稳定造成冲击。

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英国回归前给予港人英国公民(海外)(BNO)身分，BNO持有人可享英国领事服务，但不享英国公民地位，没有居留权，每次可自由进入英国最长可逗留六个月，由于BNO身分不可传给下一代，香港的BNO持有人已由回归时的三百多万降至现时的31.5万人。

根据英国广播公司访问，英国外相蓝韬文表示，如果北京不叫停计划，一旦在港实施港区国安法，英国将会给予香港的BNO护照持有人更大的签证权利，包括撤销BNO护照持有人在英国只可逗留六个月的限制，延长他们的逗留期至一年，以便他们申请工作和学习，为将来申请入籍铺路。

当地国会议员表示欢迎，认为政府做对了事，但下议院外事小组主席杜根达(Tom Tugendhat)认为，英国政府应多走一步，直接给予港人居英权。内政大臣彭黛玲亦表示，将与蓝韬文探讨BNO护照持有人获得英国公民身份的途径，强调英国将会继续捍卫香港人民的权利与自由。

美国国务卿蓬佩奥昨天曾与美国外相蓝韬文通电话，谈论香港问题，其后，两国及加拿大和澳洲外相发表联合声明，关注中国人大常委会将制订港区国安法的决定，认为这破坏了1984年签订的《中英联合声明》和香港高度自治。

在台湾，朝野政党将谴责中国人大通过制定港区国安法，认为这将大幅压缩香港言论自由和司法独立，总统蔡英文在脸书发出标签为「#自由的台湾撑香港的自由」的贴文，指台湾政府和人民均支持香港和普世民主价值。她说，行政院已即日启动「香港人道援助关怀行动项目」，规划港人的居留、安置、照顾等更进一步的协助措施，项目将由陆委会跨部会协调，并整合民间力量公私协力执行。

负责「香港人道援助行动项目」的陆委会，其主委陈明通透露，项目将于一周内推出，预计由台港经济文化合作策进会执行整合。他指出，项目有四个原则，包括「政府主导、陆委会跨部会整合、政府成立法人机构执行整合民间跨部门的公私协力、政府编列预算挹注经费」。

据了解，民进党将整合党内相关部门组成「香港情势因应小组」，「与台湾民间和香港朋友保持沟通」，协助政府完善人道救援机制。

对于台湾政府的行动，国台办发言人马晓光向新华社发出批评，指香港的繁荣稳定不容任何分裂势力干扰破坏，现时台独和港独势力相互勾连，图谋搞乱香港、分裂中国，警告民进党当局停止趁火打劫，「引黑暴势力入台只会祸及台湾民众，搬起石头砸自己的脚」。

英国蓝韬文（小图）和台湾蔡英文均承诺想港人提供拘留援助。 © RFI／麦燕庭