港台危矣 又一机构有小组进驻检讨 港台忧沦为政府喉舌

继考试评核局被教育局藉试题事件而派进小组检讨后，肩负公共广播角色的香港电台(简称港台)，亦被港府藉市民投诉而成立专责小组，检讨港台的管治及管理，半年内完成，并向管辖港台的商务及经济发展局提交报告。港台工会、记者组织和传媒学者均认为，港府此举是要整治港台，令港台变成政府喉舌。

广告 继续浏览后续

经市民投诉和通讯事务管理局裁决，指港台《左右红蓝绿》和《头条新闻》各有一集涉及批评港府和警方的节目分别被裁定「严重警告」和「警告」后，商经局发言人昨(28日)午发稿，指港台的管理和节目内容近期引起公众广泛关注，港台须正视，积极和正面跟进，为确保港台全面恪守《香港电台约章》，故成立专责小组检讨。

发言人续称，小组工作范围包括检视港台行政管理；执行审计署报告书各项建议进度，包括设立一个订定表现指标和基准的机制；及整体管理制度、工作流程和执行方式，但小组成员不会参与任何港台节目制作或编辑决定。发言人又说，小组由一名资深首长级公务员领导，成员包括多个政府职系人员，但未有成员名单，只是说小组会向商经局常任秘书长负责。

商经局说，作为港台总编辑的广播处长，会全力配合有关工作，提供所需协助。港台发言人回应时拒绝评论专责小组会否架空广播处长，认为现时是言之尚早。

不过，港台节目制作人员工会则忧虑港府此举将架空广播处长，工会的声明又指出，近日港台连串事件，都是与节目制作有关，无显示港台行政管理失当，质疑局方是趁机执掌港台，以「行政」之名，试图箝制编辑自主，把港台改造成「官方喉舌」。香港记者协会亦有此忧虑，并认为会严重损害新闻自由，呼吁港府切勿干预媒体的节目制作或编辑方针，并引入职方代表加入专责小组。

建制派的民建联立法会议员葛佩帆支持港府的做法，虽然有点迟。她续称，专责小组的工作范畴广阔及空泛，缺乏针对性，期望小组认真检讨并矫正港台节目制作及偏颇的问题，包括个人意见节目和《头条新闻》。

身兼港台节目顾问团成员的民主派立法会议员莫乃光批评政府自编自导自演事件，指港府利用审计报告中部分数据为由，直接干预打压及控制港台，目的是要令港台完全成为政府喉舌。他忧虑，检讨由古员负责，日后港台节目的要求和方向均可能由政策局决定，认为这对公务员及政府部门而言，都是危险先例。

中文大学新闻与传播学院讲师梁丽娟亦认为，港府此举予人要整治港台之感，她预料，成立小组检讨的最坏结果，是港府派人直接来港台监督工作，甚至进行审查，届时制作人员的自主和创作自由将会大大降低。她又忧虑，港府会以收视率和投诉宗数来作为评核节目的标准。

港台现时是以政府部门身分提供公共广播服务，会制作冷门或少数族裔相关节目，以便各市民提供多元化节目，故此一向透过民意调查订定「电视节目欣赏指数」来评定节目水平，而其新闻节目公信力多年来均高踞电子传媒榜首。