赵克志称中国公安「指导」支持港警执法 发展群众互斗的「枫桥经验」

赵克志（图右）表明中国公安要指导香港警队执法。旁为警卫处长邓炳强上任后赴京拜会（2019年12月资料图片）

在过去大半年的反对修订逃犯条例运动中，香港警队一改作风，被指对示威者滥用暴力和滥捕，跟警务处长邓炳强升任前多次回中国学习有关，公安部长赵克志昨天在党委扩大会议上更透露，今后将「全力指导支持香港警队止暴制乱」，维护香港安全稳定。他更推动公安在新时代中发展毛泽东在上世纪六十年代初以人民群众斗四类阶级敌人的「枫桥经验」，声言藉此维护社会稳定。

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中国官方媒体报道，公安党委书记兼部长赵克志昨(28日)天主持公安部党委(扩大)会议，传达和学习总书记习近平的讲话和两会精神，并研究如何落实。

媒体引述会议强调，要严防和严打境内外敌对势力渗透颠覆捣乱破坏活动，捍卫国家政治安全。更要贯彻人大通过制订港版国安法的决定，「全力指导支持香港警队止暴制乱、恢复秩序，坚决维护香港安全稳定」。

会议续称，要坚持和发展新时代的“枫桥经验”，深入开展矛盾纠纷大排查大调处，着力防范化解“疫后综合症”，有效维护社会大局稳定。

报道没有提及赵克志的具体计划，但在过去大半年的反修例运动中，已不时出现支持政府的群众(俗称蓝丝)与反修例市民(俗称黄丝)互相指骂甚至殴斗的现象，而警方执法时，不时被指宽待蓝丝，而黄丝则被针对。

所谓「枫桥经验」，是指上世纪六十年代初，浙江省宁波的枫桥区按时任中共领导人毛泽东的人民阶级斗争论，创造「发动群众、对阶级敌人加强专政」的经验，即利用人民群众对地主、富农、反革命及坏分子等「四类分子」进行「教育、评审和说理斗争」，就地进行监督和改造。

会议又说，公安将坚定不移走改革强警之路，要从严管党治警，着力提高公安的革命化、正规化、专业化及职业化。