台湾民调：逾六成台人支持为港人提供救援及庇护

由台湾政党时代力量委托民调机构所进行的一项民调显示，有60.3%受访台湾人认为政府应该提出《难民法》及修订《港澳关系条例》，为港人提供救援与政治庇护。台湾师范大学政治所教授范世平告诉台湾苹果日报，台湾大部份民众对香港的处境抱持同情，认为台湾政府应该积极回应及修法。

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报道指，时力委托民调机构上周一及二日透过固网电话访问，共完成811份有效样本。结果显示，有60.3%民众认为，台湾政府应该支持提出《难民法》及修订《港澳条例》，有28.4%民众不支持。立法院国民党、时力等多个在野党均提出修订《港澳条例》第18条，以标准程序接收香港政治难民，惟蔡英文主张行政院设立专案小组，规划港人在台居留、安置、照顾等安排，看来无意修法。

蔡英文20多年前有份参与制订港澳条例，第18条订明“对于因政治因素而致安全及自由受有紧急危害之香港或澳门居民，得提供必要之援助”，令18条成为一条针对港澳居民的政治庇护法。港澳关系条例施行细则第25条亦指出，行政院依法将订立专案处埋港人求援，外界估计，蔡英文以行政院专案小组向港人施以援手，是将18条施行细则化。至于《难民法》草案2005年提出，立法院三年后列为优先法案，内政委员会2016年一读通过，但是经过近四年，二、三读仍遥遥无期。

台湾资深传媒人黄暐瀚在面书发文指出，香港的问题，台湾关心，特别蔡总统还常常公开“撑香港”。如今总统选举已经结束了，或许不能只是流于纸上谈兵。

黄提到，去年香港众志秘书长黄之锋来台湾，公开呼吁台湾政府修订《难民法》，给予香港人抗争之后的退路，当时蔡总统当时的回答是，台湾已经有港澳条例等相关规定，不需要另外制定难民法。

根据台湾的规定，我们可以依照港澳人士入台办法第16条，找到16种来台申请居留的办法，包括留学、经商、来台投资等，又或者依《港澳关系条例》第18条，因为政治因素，提供“必要之协助”。

他说，未来《港澳关系条例》都可能要失效了，还怎么依照这个条例，给予港人协助？会是个大问题。所以，台湾到底该不该？需不需要修订《难民法》？这都是问题。