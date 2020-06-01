民调显示64%港人反对中共制定港区国安法

最新一项民意调查显示，有64%的港人反对中央绕过立法会订立港区国安法，支持者只有24.3%。由明报委托中文大学传播与民意调查中心所进行的民调同时显示，52.3%受访者同意港府有责任防范、制止和惩治危害国安的行为和活动，20.2%表示不同意。

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不过公民党主席梁家杰预期中央会继续“霸王硬上弓”，港区人大代表吴秋北则认为，中央立法不存在绕过立法会问题，中央有权在港设立任何机构。新民党主席叶刘淑仪称，民情反映市民原则上支持为国家安全立法，但不希望中央绕过香港立法。

被问到会否因应民意就港区国安法谘询，以及如何向中央反映港人意见，政府发言人回覆明报表示，特区政府会全力配合全国人大常委会及早完成相关立法工作，过程中会积极反映香港特区的具体情况，亦会积极向各界解说立法目的及重要性。

民调于本月25至29日进行，以电话随机抽样方式，访问15岁以上香港市民对“人大订立国安法”的意见，访问了815人。

民调结果显示，64%受访者表示反对中央绕过立法会为香港立法，支持立法的有24.3%，选择“一般”的市民占9%。对于中央政府可以在港设立机构执法，60%表示反对，24.6%支持。

全国人大会议上周通过制订港区国安法的决定草案，人大常委会正草拟具体条文，并会以《基本法》附件三形式，在港直接颁布实施，中央同时表示，港府仍要为基本法23条再自行立法。明报民调显示，65.5%市民认为中央应就立法谘询港人意见，认为不需要的有20.5%。

中大新闻与传播学院教授苏钥机认为，调查结果在预期内，反映港人忧虑中央订立国安法，但亦有不少人支持，占整体两成，认为国安法“可能较抽象”，始终还未落实，故未有出现一面倒反对。

中大政治与行政学系高级讲师蔡子强分析，逾六成市民反对立法，比例已不算小。蔡说今年初全球爆发新型冠状病毒疫情，内地及港府处理较外国理想，“相信会加分，令民情反弹”，惟最近内地提出为港订立国安法，民情又告下滑，但认为国安法未实施，未有具体事件例如社会领袖被捕，因此市民不满中央及港府的程度未有大幅上升。

资深大律师、公民党主席梁家杰表示，对结果一点都不感意外，称现时国安法“黑箱作业”，会引起民愤。梁说若港府亦有一点政治能量，和愿意做有利香港的事，就应该向中央进谏，“但我看不到港府可以进谏，（港府）完全受制于中央，只是中央的喉舌”。

对于调查显示逾半受访者同意港府有责任处理国安事项，全国港澳研究会副会长刘兆佳认为民情出现变化，称反对中央直接立法比例虽仍占多数，显示不少人对由中央立法方式不安心，但他称本港过去一年持续示威的确影响经济，长远对香港并无好处，认为不少市民开始以务实角度思考，认同港府有责任止暴制乱。