艺人联署支持香港国安法赫然出现死人及疑似大S冒名者

一名去年已经作古的粤剧界耆老，他的名字竟然出现在一份支持中共为香港制定国安法的联署声明。除此之外，有多名艺人亦发表声明澄清，名单上的名字并非是他们本人，顶多是同名同姓者，希望粉丝不要误会。台湾艺人大S徐熙媛就无端惹来不少困扰。

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粤剧界音乐大师陈汝骞不幸已于去年辞世，但日前香港流传的一份由成龙、谭咏麟、曾志伟、汪明荃等2605个文化演艺界人士、以及110个团体发表的共同连署声明，联署者赫然出现“陈汝骞”的名字。

此外，不少与艺人同名同姓者，亦出现在联署名单上，当中包括大S徐熙媛立即澄清只是同名同姓之后，前香港新闻主播张宝华也在面书否认签名支持，影视歌唱界两栖艺人蒋志光就透过粉丝专页转发声明：“本人从没在这份声明里签署过任何文字，而当中同名同姓者，相信另有他人。”

另一位音乐界人士，钢琴手李巧灵今日亦在私人facebook发声明澄清，表示自己从未签署任何支持国安法之文件，亦不支持国安法，极度怀疑有关联署的真确性。她接受传媒访问时指在香港音乐界没有人与她同名同姓，且在演艺界亦未曾听过，而她亦非110个联署团体的其中一位成员，并得悉有其他人“被联署”的情况。

有艺人“支持”国安法，也有艺人联署反对国安法，一群在香港从事艺术及文化的工作者，包括黄耀明、导演舒琪、填词人周耀辉、周博贤、作家邓小桦等，联同文化监暴、文化同行、香港艺术家工会、香港舞台技术及设计人员协会、影话戏剧团等数百人，在网上发起联署声明，表示对香港国安法深表震惊、忧虑和愤怒，强烈反对通过法例。