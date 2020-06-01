英国七位前外相促为香港局势设国际联络小组

自伦敦方面消息，七位来自英国保守党和工党的前外交大臣罕见地为香港局势发表公开信，要求英政府就香港事务帮助促成国际联络小组（International Contact Group）。

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根据《卫报》报道显示，这次跨党派行动反映了英国政界的担忧 — 国际间对中国事务的回应，不能单靠美国总统特朗普政府。英国有责任主动领导国际社会，呼吁成立类似 1994 年设立的巴尔干联络小组，跟进香港事务。巴尔干联络小组曾促成国际社会团结一致讨论波斯尼亚和科索沃问题。

共同参与此次联署并向英国现任外交大臣拉布（Dominic Raab）致信的前外相包括：保守党人威廉·黑格（William Hague）、马尔科姆·里夫金德(Malcolm Rifkind) 、 杰里米·亨特（Jeremy Hunt），工党人戴维·米利班德（David Miliband）、玛格丽特·贝克特(Margaret Beckett）、杰克·斯特劳(Jack Straw)和大卫·欧文(David Owen)。他们在信中写道，“就香港在‘一国两制’模式下的自治问题，我们的很多国际伙伴继续从英国政府得到提示。我相信您也同意，作为《中英联合声明》的共同签署国，英国必须被视为在领导和协调国际社会对这场危机的反应，并确保（这一于)1985年提交联合国的条约和‘一国两制’的完整性。 ”公开信还强调，英国仍对香港人在道德和法律上富有责任。

黑格曾于上月公开表示，英国在国际事务上必须更为主动。他提出，“我们常说英国外交有如劳斯莱斯般伟大。听来很美好，却总是回避麻烦。现在，我们必须迅速回应，即使令劳斯莱斯添上几度划痕，也要把乘客安然送抵目的地。因为美国在国际上的领导角色正在褪色，......英国要准备好采取更多主动性(措施)。”他在发言中还提出英国的外交手段应向法国人学习，因为在他看来法国对处理国际事务不惧提出新的倡议，所以他认为英方应展现出更强的主动性。

针对中国全国人大绕过香港立法会所进行的港版国安法立法问题，尽管国际社会多有发声，但暂时作用不大显著。美国、英国、澳洲及加拿大四国5 月 28 日发表联合声明，重申“北京立港区国安法会大大削弱香港的自治权，加剧香港社会的深层分歧”。英国和美国还主张要在联合国安理会讨论香港问题，但遭中方代表拒绝。此外，欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）和欧盟外交与安全政策高级代表博雷利（Josep Borrell）亦表示，应维护“一国两制”框架下的香港高度自治。消息显示，美国总统特朗普提出于 9 月七国集团领导人特别就中国问题，举行一次峰会。不过，欧盟同美国就如何回应中国存有分歧，欧洲国家中，暂时只有瑞典提出应就香港问题制裁中国。