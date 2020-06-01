英国外交大臣拉布：不会背弃对香港人的责任

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）5月31日在接受英国广播公司（BBC）采访时重申，英国不会背弃对香港人的责任，不会对事情熟视无睹。

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此前，拉布曾在接受 BBC采访时指出，除非中国政府暂停实施港版国安法立法，否则英国将给予持有英国国民（海外）护照（即BNO护照）的香港人更大的签证权利。他补充说，“我们将取消（现有）六个月的（签证）限制，允许这些BNO护照持有者来英国，申请工作和学习12个月，并可延期，这本身就提供了一条未来获得公民身份的途径。”

周日在受访时拉布并重申，如果中方推动港版国安法，英国将会取消英国国民（海外）护照持有者最多逗留英国六个月的限制，将允许他们可以到英国居住、申请学习及工作，以12个月为期限，并可以延长，为取得英国公民身份铺路。他也表示，相信只有部分该护照持有者会实际选择到英国居住。据悉，当下约有290万香港人持有BNO护照。采访中，拉布还强调，“我们不会（对此）熟视无睹，我们将不会无视对香港人的责任”。

北京方面，中国外交部发言人赵立坚曾在29日的例行记者会上回应称，“关于英国国民（海外）护照问题，英方曾与中方互换备忘录，明确承诺不给予持有英国国民（海外）护照的香港中国公民在英居留权。中国全国人大常委会在关于《中华人民共和国国籍法》在香港特区实施的几个问题解释中明确指出，所有香港中国同胞，无论其是否持有英国属土公民护照或着英国国民（海外）护照，都是中国公民”。

赵立坚称，“如果英方执意单方面改变有关做法，不仅违背自身立场和承诺，也违反国际法和国际关系基本准则，我们对此坚决反对，并保留采取相应措施的权利。”他说，“中方希望英方客观公正看待香港特区维护国家安全立法问题，尊重中方立场和关切，不以任何方式干涉香港事务，多做有利于香港繁荣稳定和中英关系发展的事。”