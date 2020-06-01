郦英杰：台湾与世界交流不应由国际组织领导阶层任意决定

台湾外交部今天举行全球合作暨训练架构（GCTF）成立五周年记者会，美国在台协会台北办事处处长郦英杰会上致词说，美国一直以来努力争取台湾参与国际组织和论坛，同时也认为，台湾与世界交流，「不应由国际组织领导阶层任意决定」。

广告 继续浏览后续

台湾外交部今天举行全球合作暨训练架构成立五周年记者会，外交部长吴钊燮、郦英杰（Brent Christensen）、日本台湾交流协会台北事务所代表泉裕泰出席致词，与会的还包括加拿大、纽西兰、瑞典、英国等国，驻台代表或副代表。

郦英杰说，GCTF的成立宗旨很简单，也就是台湾外交部近期常提到的「台湾能帮忙」（Taiwan Can Help）。美国一直以来努力争取台湾参与国际组织和论坛的机会，但同时也认为，台湾与世界交流、分享知识，「不应由国际组织领导阶层任意决定」，这样风险太大，所需解决的问题也过于复杂。

郦英杰说，全球新冠肺炎疫情是见真章的时刻，台湾在控制疫情方面，是全球表现最优秀的，各国争相学习「台湾模式」，但由于中国施压，台湾今年仍无法参加世界卫生大会（WHA）。

郦英杰指出，此刻各界更应感谢有GCTF这样「不受政治干预」的平台；他期待与「日本台湾交流协会」的朋友继续努力，让各国了解台湾是可靠伙伴、民主典范、世界一股良善力量。他也很高兴有更多国家站出来，一同举办GCTF活动。

「日本台湾交流协会」台北事务所代表泉裕泰致词时说，日本、台湾、美国具自由、民主、人权共同价值，日方对加入有意义的台美GCTF行列感到高兴。今年受疫情影响，不得不调整许多活动的期程，但预计以虚拟形式举办。为了加强宣传与推动，「日本台湾交流协会」已经在官网设立GCTF专页。泉裕泰重申，日本不会离开台湾，也离不开台湾，日台一定要同行。

美国与台湾是在2015年成立「全球合作暨训练架构」（Global Cooperation Training Framework ,GCTF），日本去年加入，成为共同主办第三方。