陈茂波：港区国安法无损香港金融中心地位 回应记者会“眼泛泪光”

香港财政司司长陈茂波于当地时间周一中午会见传媒时，当被问及港版国安法及美国制裁对香港联汇制度影响等事宜时，提及“中美角力不单令国际金融中心地位不受影响，更能为香港带来新机遇时”，有记者发现他突然双眼通红，边讲话边“眼泛泪光”。对此，陈本人稍后通过脸书回应指，“只是一场误会”。

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综合香港媒体报道，陈茂波当天在出席立法会财经事务委员会会议时指出，自今年年初疫情爆发，世界各地经济体停摆，令环球经济陷衰退，香港经济活动受严重干扰，香港经济首季跌8.9%，形容情况较金融风暴及金融海啸更差。陈茂波提到，早前已经将今年全年当地经济表现预测，下调至收缩4至7%，如果当地疫情持续受控，主要贸易伙伴亦能重启经济，香港经济有望下半年逐步走出谷底。但他指出，香港近期重新出现暴力活动，而过去一年更出现恐怖主义迹象，认为分离主义令当地及海外投资者担心香港政治及社会存在不稳风险，将阻碍经济复元。他在会上还不忘强调，“港区国安法有助降低危害社会安全及政治稳定的风险，有利维持香港营商及投资环境，长远可巩固香港作为金融、贸易及航运中心地位，因此有必要和逼切性在港引入国安法。”

陈茂波31日还曾发表网文指，“涉港国安立法不会影响香港资金自由进出和联系汇率制度运作，以及香港国际金融中心地位”。他称，“美国目前的制裁举动虽然对市场造成少许干扰，但暂时实际影响有限。”他在周一出席完立法会财经事务委员会会议后与传媒见面。陈茂波并重申，“港区国安法不影响资金自由进出及联系汇率制度运作，无损香港的国际金融中心地位，并提到基本法能保障资金自由进出香港及港币自由兑换”。他还指，留意到上周评级机构惠誉未因立法而影响香港评级。此外，面对记者提问，日前美国总统特朗普宣称，将取消给予香港的特殊待遇的政策豁免的程序。作为国际金融中心的香港是否受到影响？对此，他回答说，“在过去一星期，本港未见显著资金外流情况。”

陈茂波解释称，“金融管理局、银行界和私人资产管理界别均表示，看不到有显著资金外流情况。而在过去一周，港元与美元兑换仍处于港元较强区间”。陈茂波补充道，“涉港国家安全立法的出台，不但不会动摇到香港国际金融中心的地位，还创造出新机遇。新机遇包括在美国上市的中资企业会更加积极考虑来港挂牌，内地创科企业更加积极利用好香港这个国际融资平台”。“政府认为，立法有助改善本港营商环境，长远有助巩固香港作为国际金融中心的地位。”陈茂波强调，香港自去年下半年出现社会事件和暴力冲击，令社会治安和稳定出现风险，投资界、商界和外国投资者均表示担心。他称，“涉港国安立法有必要性和迫切性。”

另就他在记者会上一度两眼通红，并“眼泛泪光”的情形，陈茂波则于稍后解释称，“今午突然收到很多朋友的问候，因为在电视画面上看到我在回答记者问题时，好像‘眼泛泪光’。不过，这只是一场误会了。”他说，“事缘今天出席立法会财经事务委员会后，可能讲得比较长气，加上面对摄影机头的灯光，所以看似有‘泪光’。”他并告诫大家注意保护眼睛和休息。此前，有的网友则调侃他是因为惧怕美国制裁才流泪。美总统特朗普上周五曾召开记者会表示，就北京强推港版国安法而提出反制措施，除会下令取消美国对香港的特殊贸易地位，美方还将“采取必要行动”，制裁涉嫌侵害香港自由的中国和香港官员。