陳茂波：港區國安法無損香港金融中心地位 回應記者會“眼泛淚光”

香港財政司司長陳茂波於當地時間周一中午會見傳媒時，當被問及港版國安法及美國制裁對香港聯彙制度影響等事宜時，提及“中美角力不單令國際金融中心地位不受影響，更能為香港帶來新機遇時”，有記者發現他突然雙眼通紅，邊講話邊“眼泛淚光”。對此，陳本人稍後通過臉書回應指，“只是一場誤會”。

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綜合香港媒體報道，陳茂波當天在出席立法會財經事務委員會會議時指出，自今年年初疫情爆發，世界各地經濟體停擺，令環球經濟陷衰退，香港經濟活動受嚴重干擾，香港經濟首季跌8.9%，形容情況較金融風暴及金融海嘯更差。陳茂波提到，早前已經將今年全年當地經濟表現預測，下調至收縮4至7%，如果當地疫情持續受控，主要貿易夥伴亦能重啟經濟，香港經濟有望下半年逐步走出谷底。但他指出，香港近期重新出現暴力活動，而過去一年更出現恐怖主義跡象，認為分離主義令當地及海外投資者擔心香港政治及社會存在不穩風險，將阻礙經濟復元。他在會上還不忘強調，“港區國安法有助降低危害社會安全及政治穩定的風險，有利維持香港營商及投資環境，長遠可鞏固香港作為金融、貿易及航運中心地位，因此有必要和逼切性在港引入國安法。”

陳茂波31日還曾發表網文指，“涉港國安立法不會影響香港資金自由進出和聯繫彙率制度運作，以及香港國際金融中心地位”。他稱，“美國目前的制裁舉動雖然對市場造成少許干擾，但暫時實際影響有限。”他在周一出席完立法會財經事務委員會會議後與傳媒見面。陳茂波並重申，“港區國安法不影響資金自由進出及聯繫彙率制度運作，無損香港的國際金融中心地位，並提到基本法能保障資金自由進出香港及港幣自由兌換”。他還指，留意到上周評級機構惠譽未因立法而影響香港評級。此外，面對記者提問，日前美國總統特朗普宣稱，將取消給予香港的特殊待遇的政策豁免的程序。作為國際金融中心的香港是否受到影響？對此，他回答說，“在過去一星期，本港未見顯著資金外流情況。”

陳茂波解釋稱，“金融管理局、銀行界和私人資產管理界別均表示，看不到有顯著資金外流情況。而在過去一周，港元與美元兌換仍處於港元較強區間”。陳茂波補充道，“涉港國家安全立法的出台，不但不會動搖到香港國際金融中心的地位，還創造出新機遇。新機遇包括在美國上市的中資企業會更加積極考慮來港掛牌，內地創科企業更加積極利用好香港這個國際融資平台”。“政府認為，立法有助改善本港營商環境，長遠有助鞏固香港作為國際金融中心的地位。”陳茂波強調，香港自去年下半年出現社會事件和暴力衝擊，令社會治安和穩定出現風險，投資界、商界和外國投資者均表示擔心。他稱，“涉港國安立法有必要性和迫切性。”

另就他在記者會上一度兩眼通紅，並“眼泛淚光”的情形，陳茂波則於稍後解釋稱，“今午突然收到很多朋友的問候，因為在電視畫面上看到我在回答記者問題時，好像‘眼泛淚光’。不過，這只是一場誤會了。”他說，“事緣今天出席立法會財經事務委員會後，可能講得比較長氣，加上面對攝影機頭的燈光，所以看似有‘淚光’。”他並告誡大家注意保護眼睛和休息。此前，有的網友則調侃他是因為懼怕美國制裁才流淚。美總統特朗普上周五曾召開記者會表示，就北京強推港版國安法而提出反制措施，除會下令取消美國對香港的特殊貿易地位，美方還將“採取必要行動”，制裁涉嫌侵害香港自由的中國和香港官員。