林郑月娥批评美国处理骚乱“双重标准” 明日就国安法率队访京

香港特首林郑月娥6月2向媒体表示，外国对香港实施制裁是损人不利己行为，重申暴力事件令市民惶恐不安、诚惶诚恐，港版国安法有必要立法。她亦提到近日美国骚乱，形容暴力程度与香港示威相似，批评外国采取双重标准。此外，她并将于3日向中国中央政府反应人大常委会制定港版国安法的意见，港府律政司司长郑若骅、保安局局长李家超等将随行访京。

广告 继续浏览后续

林郑月娥当天早上在记者会上批评部分外国政府对香港止暴制乱的高调反应，展现的是“双重标准”。她称，自己国家安全就很重视，对香港的情况却戴有色眼镜去看。她还特别明确指出，自己所指的就是美国近日的反警察暴力执法引发的骚乱，当地政府处理手法也很强硬。林郑月娥说，外国借“涉港国安法”立法对我国进行批评，但中央体现担当。正如她较早前引述邓小平所说的，“总有一些事件没有中央出头你们是难以解决的”。

对于外国制裁等行动，林郑月娥认为这是损人不利己，首先香港是美国赚贸易顺差的最大经济体，过去十多年都是；香港单方面提供美国护照持有人免签证待遇；香港为1300家在港的美国公司，提供与CEPA（内地与港澳关于建立更紧密经贸关系的安排）同等的进入内地市场优惠政策；美国的投资和金融公司、基金，占香港证券市场交易量约5分之1。她呼吁称，其他政府处理与香港双边关系时，应互相尊重，尤其全球经济疲弱不堪之际，再做这些行为，各地经济、市民生活只会雪上加霜。同样在记者会上，有意见指港府处长级官员应放弃外国国籍，并建议收例规管。林郑月娥认为此时无需将此放入议程考虑，强调公务员要政治中立，需要支持国安法立法。

此外，香港特首办在当天发稿称，林郑月娥将于3日访问北京，中央政府将就港版港国安法听取她的意见，律政司司长郑若骅、保安局局长李家超、警务处处长邓炳强及行政长官办公室主任陈国基将会随行。据悉，林郑月娥将于当地时间周二傍晚前往深圳，翌日上午转往北京，同日晚上返回深圳，并于六月四日早上回港。在她离港期间，由政务司司长张建宗署理行政长官职务。

据香港01报道，李家超当天下午在立法会会见传媒时表示，今次是人大常委会作决定后，中央政府听取特区意见，他会主要反映执法方面的意见，例如香港普通法之下的执法程序、法例要求、法庭经验等。当被问到会否向中央反映民调显示有六成港人反对国安法立法，李家超称，会如实反映各方面意见，无论其立场如何。他又指，国家立法有其法律程序，相信人大常委会按其立法程序听取意见。李家超续称，希望有完善的法律制度及执行机制维护国家安全，以填补法律漏洞，加强执法能力，令整体香港市民可以在太平盛世的日子过日常生活。