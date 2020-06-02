蓬佩奥：美国考虑欢迎港人到美国

最近连番对中国出言强硬的美国国务卿蓬佩奥，最近接受美国保守派智库组织（American Enterprise Institute，AEI）访问时，被问到美国是否正考虑“欢迎香港人来美国，并引进他们的企业家创意”时，蓬佩奥表示考虑中。他说：“英国（与香港）有不同的关系。这些人中许多持有英国国民护照。香港与英国的关系历史悠久，情况十分不同。但我们正在考虑这方面。”蓬佩奥没有具体说明如何欢迎香港人，亦没提移民配额或签证详情。

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根据去年生效的美国《香港民主人权法》，港人的签证申请不会因“基于政治拘捕、羁留或其他政府负面行动而”而被拒。

北京强推港版国安法，令不少香港人萌生移民念头。英国外相蓝韬文（Dominic Rabb）周日表示，英国不会逃避对香港的责任，重申若北京落实港版国安法，会给予英国国民（海外）护照（BNO）持有人到英国的权利。

蓬佩奥在中国全国人大会议上周四议决“港版国安法”前夕发表声明，确认香港不再享有高度自治，更明言香港再无理由续享美国法例赋予的特殊待遇。总统特朗普上周五指北京对港实施“一国一制”，将停止香港的关税优惠，并会更新旅游警示提醒美国公民在港可能受监控，以及将制裁损害香港自治的中港官员。美媒周一报道，中国就美国的行动作出反击，指中粮集团、中储粮集团已被中国当局勒令暂停采购美国大豆与猪肉。

蓬佩奥上周六在Twitter发文，批评中国共产党“压碎令香港与中国不同的特质”，因此特朗普不再认为“美国有理由给香港与以往一样的待遇”，并说“美国会防范中共暴政”。

美国驻港总领事史墨客（Hanscom Smith）日前表示，美方就“港区国安法”的回应措施会针对要求中方改变取态，并尽可能减少对港人的影响，吁中方“Let Hong Kong be Hong Kong”。

至于特朗普上周五指将驱逐数千名在美国大学就读的中国研究生出境，蓬佩奥周一发声明澄清，只会针对“被中国政府视为锁定、拉拢并利用的”研究生与研究员，只占留学签证申请人的“小部份人”。蓬佩奥强调，美方关切的是中国共产党及特定人士的“恶意行径”，而非全体中国民众。蓬佩奥表示，新签证措施预计能协助建立一个更开放透明环境，有助美中学者对彼此有更多信任；而美方将持续竭尽所能，捍衞美国科技与机构，并确保美国国安与经济安全不受外国势力干预。