黎智英以身试法将参与被禁六四烛光晚会

香港警方以抗疫的“限聚令”为由，三十年来首次禁止每年六月四日在维多利亚公园举行的烛光悼念晚会，不过壹传媒创办人黎智英表示，他不会屈服当局的威吓，将照样参加今年的晚会。他说：“如果我们对国安法这么的反感、要抗争，六四是一个表达方式。”

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根据苹果日报报道，黎智英直言，六四夜燃起拒绝遗忘的烛光，非常重要，展示香港人坚持追求真相，也是对中共暴政的持续抗议。他深信在所谓的“限聚令”下，自由仍然会开花。

黎智英和六四烛光晚会发起人支联会主席李卓人等香港资深民主运动者，早前被中共党媒描绘为反中乱港的汉奸，而黎智英更被环球时报形容为“首席汉奸”。

报道引述黎智英指出，正因为六四事件是中共的暴行，因此更要继续让世界得悉事件。他说，左派不断出言威吓，正是不想让香港这个中国唯一仍可公开悼念六四的地方，续有烛光展示对暴政抗争的勇气。他点名斥前特首梁振英等开腔“恐吓”滙丰银行不就国安法表态，无非是要趁机向中共表达忠诚，强调六四夜点起烛光，意义重大：“对香港人都是一个鼓舞，表明我们会继续反抗中共打压、继续保护我们的自由法治。”

他说，左派恐吓及政府借限聚令打压，令市民今年到维园悼念会有困难，但他相信：“这个困难，大家可以用自己方法去克服”，以自己的方式，在不违反“限聚令”下悼念，“表达我们对暴政的抗议，非常重要”，重申要在当下尽量表态，“如果（北京）可以将以前做过的事情，都说是犯法（国安法），我们不能再担忧太多；如果它（中共）不根据法律，都没办法，我们只能做自己觉得应该做的事情”。

由于港府禁止今年的烛光晚会，支联会主席李卓人已经准备好了“plan B”，以8人一组进入维园，以个人名义悼念当年死难者。李相信，变阵的遍地开花、网上联系全球，大家悼念之火不会熄灭，同时批评“国安法还未立法，是不是警方要最遭打压？”他续指餐厅、泳池、公共交通都可以无视人际距离，警方以疫为由拒绝“绝不科学”。对于会否上诉，李指支联会仍在商讨，但认为不够时间。

李卓人表示，31年来无法延续六四大规模集会，实感遗憾；但强调支联会从未退让，变相遍地开花更是港人“Be water（遇到危险应立即撤退）”的抗争模式，相信力量依然强大，续指传统欧美以至非洲都有团体表明响应。被问到六四当晚，支联会成员仍有意自发个人名义，到维园个人悼念，会否忧心演变警民冲突，他重申参与者全为个人名义，警方无借口围捕悼念市民，又坦言不担心警方对自己秋后算账。