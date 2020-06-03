台湾官方呼吁北京对六四事件真诚道歉启动民主政治改革

明天是「六四」31周年纪念日，台湾陆委会今天发布新闻稿，呼吁中共应勇于省思「六四」历史教训，认为强制与压迫无法响应人民对民主要求。陆委会指出，1989年中国大陆人民在天安门广场争取民主自由，中共当局却以武力镇压让人民噤声，至今仍遮掩真相、不愿面对。

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对此，陆委会表达高度遗憾，呼吁北京当局应正视人民对自由民主的期盼，早日启动合乎民主正义程序的政治改革，并重新审视「六四事件」历史真相与真诚道歉，才能提升民众福祉与文明社会的治理效能。

陆委会并提到2017年遭北京当局逮捕并关押的台湾非政府组织工作者李明哲，呼吁北京当局早日释放，让李明哲平安返台。

台湾的「华人民主书院」今天邀请台湾朝野各党代表与人权团体举办座谈会，呼吁世界各国持续关注在中国压迫下的人们，抵抗极权瘟疫，并声援港人抗争。主办单位也批评香港和澳门官方以疫情为由，禁办六四纪念活动。

民进党立委范云指出，香港今年不允许维园的六四纪念活动，不管是基于疫情、或是港版国安法等理由，当一个连纪念都不允许的年代中，「抗拒遗忘、公开告诉大家你记得六四」，就是对抗极权最好的方式，她说，台湾的民主就是声援六四最好的方式；唯中国民主，才能确保台湾的民主、自由与繁荣。

陆委会前副主委陈明祺则表示，香港情势每下愈况与中国残暴的本质息息相关，而台湾的民主并不容易，必须守护。他强调，纪念六四除了守护台湾的民主外，也在于抵抗威权政体的扩张。

另中国海外民运人士明天将举办全球规模的在线公祭及纪念大会，藉此提醒世人莫忘「六四」。曾领导港台学生运动的香港众志秘书长黄之锋、台湾民进党副秘书长林飞帆，以及日本原经济产业副大臣牧野圣修获邀将在纪念会上发言。