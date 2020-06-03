林郑接受央视访问：人大通过制定国安法后“心里很踏实”

香港特首林郑月娥2日接受中央电视访问时说，中央出手为香港制定一套国安法，是“给予香港生机”，人大决定令她“心里感到很踏实”。林郑今日（3日）率领港府涉及国安法的官员上京，据中共党媒报道，林郑此行是为港区国安法向中央“提供意见”，她在上京之前接受央视的访问。

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据央视报道，林郑月娥接受访问时表示人大通过决定时，心里感觉到很踏实，若非中央主动出手，香港可能不能解决当前问题，形容中央出手是给了香港一个生机，助其走出困局。

林郑称，在过去的一年每天心情都很悲伤，反问为何那么多人没有好好珍惜香港，及珍惜一国两制下的优势。她又指见到很多年轻人，受到媒体的迷惑或网络上的鼓动，做了完全不正确的事，如今想来依旧痛心。

对于美国警告会制裁香港，林郑反斥美国双重标准，指全世界任何国家都需要维护国家安全的法律。她指美国尽管恐吓要制裁、取消香港特殊地位，但香港不需要担心，因为中央立法决心坚定，香港特区政府全力支持、充分配合的决心也是坚定的，相信广大的香港市民也是坚定支持的。

林郑月娥亦向大陆同胞说，今次并不单是 750 万人的安全，也是希望能堵住对于国家安全的一个漏洞，让香港不会成为国家安全的缺口，希望 14 亿人民的生活能稳定、安全。

民主派对林郑以及随团高官会否充分在“提供意见”时反映香港真实的民意普遍表示怀疑。民主党主席胡志伟已打算就今次立法，在立法会提出口头质询，包括要求港府交代，今次立法如何不削弱港人的各种自由和权利、违法者在香港还是内地审讯、及今次立法有否追诉期限，然而胡的质询遭到港府反对。

对于林郑赴京称反映对“港区国安法”的意见，胡志伟告诉苹果日报，港府明显无意就立法谘询香港人意见，认为在特区政府官员连到立法会回应议员质询都不敢的情况下，林郑只会极度偏颇地向中央反映本港支持立法的声音，“反对的声音，林郑就会打成是社会上少数异见声音，不会将香港人的忧心同忧虑，放在（立法）考虑当中”。

胡志伟认为政府官员不敢在立法会中给予香港市民这些保证，是怯懦及不负责任的表现，亦反映早前林郑、郑若骅等官员的回应，只是用作掩饰“港区国安法”将严重损害香港人基本权利的谎言，“这些答案官员可以公开讲，但不可以在立法会被询问、被正式纪录，是否意味这些说话是讲大话？”

公民党议员杨岳桥表示，希望林郑能在上京时拿出勇气，向中央表达港人对人大常委会绕过立法会和基本法直接立法的反对，“如果她（林郑）只是上去歌功颂德、阿谀奉承的话，她去（北京）只会浪费纳税人的钱！”