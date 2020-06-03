林郑月娥：韩正称中央坚定不移就本港维护国家安全立法

香港特首林郑月娥周三率领多名港府主要官员访问北京，她表示，今次访京是获安排向中央就港区国安法表达意见，中央对听取意见高度重视，由中央政治局常委、中央港澳工作领导小组组长、副总理韩正等人在中南海亲自接见，会议进行了 3小时。

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据香港电台报道，林郑月娥引述韩正说，中央今次是坚定不移进行立法，希望全面准确贯彻落实“一国两制”，坚决维护国家安全、主权及发展利益，保障香港长治久安及长期繁荣稳定，确保“一国两制”行稳致远。

林郑月娥并引述韩正的话重申，法例惩治的是极少数从事严重危害国家安全的人的行为及活动，不会影响广大香港市民依法享有的各项权利。林郑月娥说，她与特区政府十分支持立法工作，会全面配合全国人大常委会法律草拟工作，日后按规定，特区政府需要建立健全机制，加强执法能力，开展国家安全教育。

林郑月娥指出，得悉中央有关部门稍后通过多种形式听取香港社会各界意见，包括特区政府其他官员、立法会主席、香港有关法律专家、人大代表及政协委员意见，中央部门亦准备在北京及深圳举行座谈会，让香港各界人士例如专家及学者表达意见，呼吁各界人士积极参与，并通过特区政府及中联办反映意见。据立场新闻报道，当被追问会上是否有向中央反映香港市民及国际社会的反对意见，林郑月娥则告诉媒体称，不会透露会面内容，但认为现今资讯很流通，意见中央官员听得到。她说，“今日世界资讯很流通…在香港有何意见，在外国有何人发表意见，中央官员都听得到，所以我相信不需要透过行政长官亲自来到北京反映意见”。

另据新华社报道，6月3日下午，中共中央政治局常委、国务院副总理、中央港澳工作领导小组组长韩正在中南海会见了林郑月娥和有关主要官员，听取特区政府对香港维护国家安全立法问题的意见。据悉，这是“中央港澳工作领导小组”首次出现在公开报道中。报道提到，韩正在会见中表示，中央坚定不移、全面准确贯彻落实“一国两制”方针，坚决维护国家安全。从国家层面建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制，根本目的是维护国家主权、安全、发展利益，保障香港的长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远。

韩正说，全国人大常委会下一步有关立法惩治的是极少数人所从事的严重危害国家安全的犯罪行为和活动，不会影响广大香港居民依法享有和行使各种权利和自由。他并称，在制定有关法律的过程中，将通过多种方式听取香港社会各界人士的意见。分析人士指出，在此次“中央港澳工作领导小组”披露之前，涉及港澳事务的“中”字头小组，曾以“中央港澳小组”和“中央港澳工作协调小组”为名见诸官方报道。据“人民网”报道，1978年8月12日，中央决定成立港澳小组，以协助中央掌管港澳工作。