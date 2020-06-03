林鄭月娥：韓正稱中央堅定不移就本港維護國家安全立法

香港特首林鄭月娥周三率領多名港府主要官員訪問北京，她表示，今次訪京是獲安排向中央就港區國安法表達意見，中央對聽取意見高度重視，由中央政治局常委、中央港澳工作領導小組組長、副總理韓正等人在中南海親自接見，會議進行了 3小時。

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據香港電台報道，林鄭月娥引述韓正說，中央今次是堅定不移進行立法，希望全面準確貫徹落實“一國兩制”，堅決維護國家安全、主權及發展利益，保障香港長治久安及長期繁榮穩定，確保“一國兩制”行穩致遠。

林鄭月娥並引述韓正的話重申，法例懲治的是極少數從事嚴重危害國家安全的人的行為及活動，不會影響廣大香港市民依法享有的各項權利。林鄭月娥說，她與特區政府十分支持立法工作，會全面配合全國人大常委會法律草擬工作，日後按規定，特區政府需要建立健全機制，加強執法能力，開展國家安全教育。

林鄭月娥指出，得悉中央有關部門稍後通過多種形式聽取香港社會各界意見，包括特區政府其他官員、立法會主席、香港有關法律專家、人大代表及政協委員意見，中央部門亦準備在北京及深圳舉行座談會，讓香港各界人士例如專家及學者表達意見，呼籲各界人士積極參與，並通過特區政府及中聯辦反映意見。據立場新聞報道，當被追問會上是否有向中央反映香港市民及國際社會的反對意見，林鄭月娥則告訴媒體稱，不會透露會面內容，但認為現今資訊很流通，意見中央官員聽得到。她說，“今日世界資訊很流通…在香港有何意見，在外國有何人發表意見，中央官員都聽得到，所以我相信不需要透過行政長官親自來到北京反映意見”。

另據新華社報道，6月3日下午，中共中央政治局常委、國務院副總理、中央港澳工作領導小組組長韓正在中南海會見了林鄭月娥和有關主要官員，聽取特區政府對香港維護國家安全立法問題的意見。據悉，這是“中央港澳工作領導小組”首次出現在公開報道中。報道提到，韓正在會見中表示，中央堅定不移、全面準確貫徹落實“一國兩制”方針，堅決維護國家安全。從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，根本目的是維護國家主權、安全、發展利益，保障香港的長治久安和長期繁榮穩定，確保“一國兩制”實踐行穩致遠。

韓正說，全國人大常委會下一步有關立法懲治的是極少數人所從事的嚴重危害國家安全的犯罪行為和活動，不會影響廣大香港居民依法享有和行使各種權利和自由。他並稱，在制定有關法律的過程中，將通過多種方式聽取香港社會各界人士的意見。分析人士指出，在此次“中央港澳工作領導小組”披露之前，涉及港澳事務的“中”字頭小組，曾以“中央港澳小組”和“中央港澳工作協調小組”為名見諸官方報道。據“人民網”報道，1978年8月12日，中央決定成立港澳小組，以協助中央掌管港澳工作。