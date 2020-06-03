欧盟：限聚令下 港澳民众应有权自由地适当悼念六四

欧盟外交与安全政策发言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）6月3日出席记者会时表示，明天将是六四天安门事件31周年，尽管受到公共健康问题影响，香港和澳门民众应该享有自由地适当悼念这一事件的权利。

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恩利克森当天在新闻简报会上谈及香港事务时表示，不应以疫情可能扩大为由，禁止民众集会。她说，“这个（悼念六四）纪念活动，是自由持续受到保护的关键讯号”。恩利克森指出，“我们相信，港人和澳门人仍然可自由地适当悼念这个纪念日。鉴于最近的情势发展，此时此刻充份保障权利和自由的明确承诺，比任何时刻都更重要”。

此前，香港支联会向外界介绍，该会于周一下午接获警方“禁止公众集会通知”，因此原定在维多利亚公园举办的“六四”烛光晚会，今年将在连续举办30年后首次无法如期进行。另据香港电台周三报道，中国大陆的“天安门母亲”获准明日到北京市郊的万安公墓拜祭亲人，但能否集体祭奠仍是未知数。报道显示，公安近日陆续与难属见面，商讨明天的安排，难属明天早上可以乘坐警方的车辆，或者在报备车牌号码后自行开车到公墓，另外，与往年安排不同，所有进入公墓的人都需要登记身份证号码。

报道称，“天安门母亲”已经准备祭文，悼念7名在事件中遇难的家人，以及5名已经去世的难属。“天安门母亲”发言人尤维洁早前向该台表示，由于新型肺炎疫情关系，难属有可能无法集体祭奠，但希望当局让难属明天分批拜祭。据了解，她上周末“被旅游”，禁止与记者接触，预计今晚才返回北京。此外，“天安门母亲”发起人之一的张先玲，由于疫情关系仍然身在南非，明天将无法前往公墓。至于另一名发起人丁子霖，则如过去多年一样不会到公墓拜祭。