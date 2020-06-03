歐盟：限聚令下 港澳民眾應有權自由地適當悼念六四

歐盟外交與安全政策發言人恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）6月3日出席記者會時表示，明天將是六四天安門事件31周年，儘管受到公共健康問題影響，香港和澳門民眾應該享有自由地適當悼念這一事件的權利。

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恩利克森當天在新聞簡報會上談及香港事務時表示，不應以疫情可能擴大為由，禁止民眾集會。她說，“這個（悼念六四）紀念活動，是自由持續受到保護的關鍵訊號”。恩利克森指出，“我們相信，港人和澳門人仍然可自由地適當悼念這個紀念日。鑒於最近的情勢發展，此時此刻充份保障權利和自由的明確承諾，比任何時刻都更重要”。

此前，香港支聯會向外界介紹，該會於周一下午接獲警方“禁止公眾集會通知”，因此原定在維多利亞公園舉辦的“六四”燭光晚會，今年將在連續舉辦30年後首次無法如期進行。另據香港電台周三報道，中國大陸的“天安門母親”獲准明日到北京市郊的萬安公墓拜祭親人，但能否集體祭奠仍是未知數。報道顯示，公安近日陸續與難屬見面，商討明天的安排，難屬明天早上可以乘坐警方的車輛，或者在報備車牌號碼後自行開車到公墓，另外，與往年安排不同，所有進入公墓的人都需要登記身份證號碼。

報道稱，“天安門母親”已經準備祭文，悼念7名在事件中遇難的家人，以及5名已經去世的難屬。“天安門母親”發言人尤維潔早前向該台表示，由於新型肺炎疫情關係，難屬有可能無法集體祭奠，但希望當局讓難屬明天分批拜祭。據了解，她上周末“被旅遊”，禁止與記者接觸，預計今晚才返回北京。此外，“天安門母親”發起人之一的張先玲，由於疫情關係仍然身在南非，明天將無法前往公墓。至於另一名發起人丁子霖，則如過去多年一樣不會到公墓拜祭。