特鲁多敦促北京与港人“建设性对话” 模糊回应庇护应对问题

加拿大总理特鲁多6月2日出现记者会当谈及港版国安法立法和香港局势时表示，加方敦促中国政府与香港示威者进行“建设性”对话。

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近日，加拿大有许多支持香港民主的民间人士和政治人物，均呼吁联邦政府应该对香港居民提供更宽松的移民签证和难民申请，并希望渥太华方面尽快采取行动，避免中国当局阻止香港居民出境。在当天的记者会上，回答媒体提问是否会接待港人时，特鲁多向媒体表示，“加拿大一直以来都是一个欢迎全球各地受到迫害和暴力受害者的国家；我们拥有一个坚强的移民体系，并对个案进行审查，也会对系统性挑战进行调查。”他说，“我知道我们的体系也正在这样做”。面对记者追问，“所以，你目前没有保证对香港的活动人士提供帮助行动？”对此，特鲁多回答称，“我们持续对香港局势保持非常担忧，香港住着30多万我们的加拿大人，以及成百万正在争取正义及和平的人们”。

特鲁多说，“这些都是我们当然在仔细关注和跟踪的事件。我们将继续捍卫和平、对话、减缓紧张局势和敦促北京与香港人进行建设性沟通”。另据《多伦多星报》2日报道，2020年第一季度，加拿大从香港收到25份庇护申请，是去年申请总数的两倍多。 尽管在今年1月至3月加拿大收到的13383宗难民申请个案中，来自香港的申请人只占极小的一部分，但不少人认为，由于北京上周推出新的港版国安法，可能会促使大批香港外逃。对此，加拿大律师公会（Canadian Bar Association）移民法委员会主席贾恩（Ravi Jain）表示，任何人都可以在加拿大提出难民申请，但必须证明他们有充分的理由寻求庇护。

同样在当天的记者会上，当他被问到如何看待“美国总统特朗普用强力驱散抗议者并威胁出动军队”时，特鲁多则沉默了20多秒。特鲁多在沉寂过后回答说，“我们都在惊恐地看着美国发生的事情。这是一个让人们团结起来的时刻，但也是一个倾听的时刻，是时候了解什么是不公正了，尽管多年来取得了进步，但不公正仍然存在。”他接着说，“但加拿大人也是时候意识到，我们也面临挑战，加拿大黑人和少数族裔每天都面临着歧视，这是活生生的现实。加拿大存在着系统性的歧视，这意味着我们区别对待加拿大有色人种和少数族裔。”