香港大律师公会去信人大促提供国安法草拟文本

香港大律师公会主席戴启思6月2日就近期中国全国人大推行港版国安法立法，向人大常委会秘书长杨振武致信。信中提出，国安法立法引起香港社会各界关注，法律一旦公布实施，必然对香港市民、企业，以及在港的海外人士 企业影响深远。戴启思认为为此进行广泛的公众咨询极为重要，期望全国人大常委会向大律师会提供草拟文本，以便公会提交意见。

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戴启思代表香港大律师公会发出的这份公开信托付由中联办主任骆惠宁转交，并抄送港府政制及内地事务局局长曾国卫和律政司司长郑若骅。戴启思在文中表示，当得知港版国安法将被纳入《基本法》附件三进行立法，并由香港于本地公布实施的消息后，作为香港法律专业团体之一，该公会竭力维护《基本法》及香港特别行政区法治。因此，香港大律师公会希望能“就该法律反映一些我们的意见，为法治尽一份绵力”。

公开信并附加了《基本法》第18条第2款及第3款的内容:“全国性法律除列于本法附件三者外，不在香港特别行政区实施。凡列于本法附件三之法律，由香港特别行政区在当地公布或立法实施；全国人民代表大会常务委员会在征询其所属的香港特别行政区基本法委员会和香港特别行政区政府的意见后，可对列于本法附件三的法律作出增减，任何列入附件三的法律，限于有关国防、外交和其他按本法规定不属于香港特别行政区自治范围的法律。”

公开信指，“国安法现阶段仍有待全国人大常委会制定，其重要性已引起香港社会各界广泛关注，该法律一旦公布实施必然对香港特区七百万市民、企业、以及包括在本港生活、工作及营商的海外人士及企业影响深远。” 戴启思称，鉴于陆港两地法律制度、法律诠释、法治观念以至执行机关存在差异，全国人大常委会除了按《基本法》第 18（3）条征询基本法委员会及特区政府意见外，咨询公众亦极为重要，希望人大常委会可提供法律草拟文本，供大律师公会参阅，公会希望就法律形式及内容等，向人大常委会提供建设性意见。

同样就国安法立法，香港大律师公会早前在人大通过相关决定前发声明，认为草案有几点令人忧虑。大律师公会提出人大常委会或没有权力将港版国安法纳入《基本法》附件三，亦质疑草案没有保证该法律符合联合国《公民权利和政治权利国际公约》，要求港府紧急处理这些最根本合宪及合法的关注。