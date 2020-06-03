香港现小型社区爆发外国人入境强逼隔离延至9月18日

香港最近因出现小型社区爆发，本来在这个星期四解禁的“限聚令”，将延长两个星期。食物及衞生局局长陈肇始2日表示，餐厅和酒吧的最多“八人一桌”的限聚令，将继续实施到月18日，作为对抗武汉首发的新冠状病毒的措施。

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来自大陆、台湾和澳门的旅客，强制性的隔离措施将延至7月7日，来自全球其他地方的旅客，强制性隔离14日的措施将延至9月18日。

陈肇始在记者会上说，：“近日，在社区层面出现一些源头未明的个案，例如十多天前在梨木树出现的个案，以至前两天在沥源邨出现的相关群组个案，所以我们绝对不能松懈。”

陈又说：“我们预计在未来一段时间，社区可能有机会出现一些零星的本地个案，甚至乎可能有小型爆发，我们一直会密切监察。”

对于外国人实施强制性隔离措施将延至9月18日，陈肇始解释，当局考虑到在未来一段日子仍然需要继续限制香港与其他地方之间的人口流动及实施强制检疫措施，以及中国以内和中国以外地区的疫情发展，因此会把第599C章的有效期延长一个月至今年7月7日，以及把第599E章的有效期延长三个月至今年9月18日。有关法例修订已于2日稍后刊宪，并于本星期五（6月5日）生效。

此外，一名从外地来港的男子因为违反强制性隔离而在2日被判监禁3个星期。该名43岁的男子早前获发强制检疫令，订明他必须在中环的指明酒店接受强制检疫14日。其后警方接报于5月20日到场处理案件时，发现该名男子在检疫令尚未届满前，他在无合理辩解及未获获授权人员许可下，离开其检疫地点并脱下电子手环。他被控违反《若干到港人士强制检疫规例》，于东区裁判法院被判处即时监禁3个星期。

卫生署发言人表示，有关判刑可给予社会非常清晰信息，指出违反强制检疫令属刑事罪行，政府对违反检疫令的人绝不容忍。发言人重申，遵从强制检疫令对全港同心抗疫至为重要。

根据相关法例，除豁免人士外，所有在到港当日之前的14日期间，曾在内地、澳门及台湾逗留的人士，不分国籍和旅游文件，必须接受14天的强制检疫。