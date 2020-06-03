香港美国商会：六成受访会员认为国安法损害营商环境

香港美国商会（AmCham HK）6月3日发表了针对港版国安法和美港特别经济地位的调查。其中，60%的受访会员认为，港版国安法将损害他们在香港的企业营运。29.4%的受访会员则表示，会考虑在立法后撤资和改变运营位置。

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香港美国商会会长早泰娜（Tara Joseph）在调查的前言中写道，“过去一周，香港遭受双重打击，中国宣布对港版国安法立法，而特朗普总统则说他会开始取消美港特别经济地位的程序。”她表示，“美国商会已为此进行了测试水温的调查，以了解这些公告如何正在影响（会员公司们）对香港作为金融和服务中心，以及他们在这座城市（打算的）看法；毫不奇怪，这些都是情感化问题，我们收到了各种各样的评论和反馈。但总的来说，有一些一致的主题：一半的受访者表示，他们对国安法非常担忧或中度担忧，而将近一半的受访者指出对香港的中长期展望感到悲观。”早泰娜说，“绝大多数人对香港是否将失去其与美国贸易的特殊地位持观望态度。调查中，我们采访了15％的会员公司，其中大多数都是美国公司，三分之一则代表香港本地和其他国家的公司。”据美国驻港澳总领事馆的资料显示，香港美国商会目前代表在当地开展业务的超过1200家美国公司，其中800多家都在香港设有地区办事处或总部。

此次调查在 6 月 1 至 2 日进行，即美国总统特朗普宣布将取消香港特殊地位后，调查内部访问 180 名商会成员。调查显示，八成三受访美商会会员关注港版国安法，五成三表示非常关注；另有六成认为法律会损害他们在香港的企业营运。会员主要忧虑立法范围及执法细节，担心法例损害香港国际金融中心地位，亦有人担心香港的司法独立受损，以及法律会进一步激发社会矛盾。香港美国商会指出，会员理解有需要订立港区国安法，认为可以遏止社会事件，但亦有会员关注法律的具体条文，是否会令特区丧失高度自治，损害独立司法体系及言论自由等。

在实际行动方面，近三成会员表示港版国安法通过后，会考虑将业务迁移到其他城市，但仍要视乎实际情况；亦有七成会员表示没有迁移计画；对于特朗普威胁取消对港优惠政策，超过七成被访会员对此持观望态度，一成八称会减少港投资。整体而言，三成六会员对短期营商前景悲观，但长远仍有信心；四成八会员称对中长期营商环境亦感悲观。另有六成二成员表示，个人没有考虑离开香港。