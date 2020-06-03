香港美國商會：六成受訪會員認為國安法損害營商環境

香港美國商會（AmCham Hong Kong）6月3日發表了針對港版國安法和美港特別經濟地位的調查。其中，60%的受訪會員認為，港版國安法將損害他們在香港的企業營運。29.4%的受訪會員則表示，會考慮在立法後撤資和改變運營位置。

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香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）在調查的前言中寫道，“過去一周，香港遭受雙重打擊，中國宣布對港版國安法立法，而特朗普總統則說他會開始取消美港特別經濟地位的程序。”她表示，“美國商會已為此進行了測試水溫的調查，以了解這些公告如何正在影響（會員公司們）對香港作為金融和服務中心，以及他們在這座城市（打算的）看法；毫不奇怪，這些都是情感化問題，我們收到了各種各樣的評論和反饋。但總的來說，有一些一致的主題：一半的受訪者表示，他們對國安法非常擔憂或中度擔憂，而將近一半的受訪者指出對香港的中長期展望感到悲觀。”早泰娜說，“絕大多數人對香港是否將失去其與美國貿易的特殊地位持觀望態度。調查中，我們採訪了15％的會員公司，其中大多數都是美國公司，三分之一則代表香港本地和其他國家的公司。”據美國駐港澳總領事館的資料顯示，香港美國商會目前代表在當地開展業務的超過1200家美國公司，其中800多家都在香港設有地區辦事處或總部。

此次調查在 6 月 1 至 2 日進行，即美國總統特朗普宣布將取消香港特殊地位後，調查內部訪問 180 名商會成員。調查顯示，八成三受訪美商會會員關注港版國安法，五成三表示非常關注；另有六成認為法律會損害他們在香港的企業營運。會員主要憂慮立法範圍及執法細節，擔心法例損害香港國際金融中心地位，亦有人擔心香港的司法獨立受損，以及法律會進一步激發社會矛盾。香港美國商會指出，會員理解有需要訂立港區國安法，認為可以遏止社會事件，但亦有會員關注法律的具體條文，是否會令特區喪失高度自治，損害獨立司法體系及言論自由等。

在實際行動方面，近三成會員表示港版國安法通過後，會考慮將業務遷移到其他城市，但仍要視乎實際情況；亦有七成會員表示沒有遷移計畫；對於特朗普威脅取消對港優惠政策，超過七成被訪會員對此持觀望態度，一成八稱會減少港投資。整體而言，三成六會員對短期營商前景悲觀，但長遠仍有信心；四成八會員稱對中長期營商環境亦感悲觀。另有六成二成員表示，個人沒有考慮離開香港。