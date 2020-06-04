拉布：为捍卫价值责任不惜牺牲中英贸易协议

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）6月3日在接受天空新闻(Sky News)采访时表示，为了就道德层面和国际地位的原则问题履行对港人责任，英国不惜牺牲与中国的贸易协议。

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拉布指出，除非北京当局履行其国际承诺，撤回港版国安法立法计划，否则中方在国际上的名声将会受损。他谈到，如果北京一意孤行，英国将在必要时与盟国协商进一步的应对措施。另就英国计划放宽对香港人的移民限制，拉布表示，英方放宽移民政策，“是因为我们不能抛弃香港人民。”他强调，国际社会的主要成员必须履行其职责，否则“谁还会相信你在任何时间、跟任何人达成的任何协议？”

当被问到英国是否愿意牺牲与中国的贸易协议来捍卫英国的价值时，拉布回答指，“我介绍的英方扩大英国国民（海外）护照（BNO）持有者的权利，并非基于与中国的贸易协议或类似的协议。英国为了道德基准和国际地位，都不会为原则性问题而妨碍履行自己的职责。”拉布强调，英国没有作出任何威胁，英方只是明确指出中国违反了他签署的《中英联合声明》，期待北京如国际社会期待英国的那样履行其责任。他谈到，英方将继续与中国就这些问题进行对话。

同样在当天，英国首相约翰逊（Boris Johnson）3日在《南华早报》和《泰晤士报》上撰文说，“许多香港人担心他们的生活方式 — 中国政府承诺维护的生活方式 — 受到威胁。如果中国政府的做法使他们的担忧成真，英国不会心安理得地耸耸肩走开。”他认为，北京推行港版国安法立法将“显著侵蚀”香港自治权，届时英国将“别无选择”，必须“捍卫深厚的历史渊源与友谊”。

约翰逊还在同日的记者会上说，“我确实认为现在发生的事情有可能是对《中英联合声明》的侵犯……声明保障香港的政治和公民自由，但这看起来似乎会被现在的提议非常，非常严重侵犯。”他说，“我们想说的是，我们想向香港人民伸出我们的手，友谊、支持和忠诚的手。”据悉，在香港的745万人口中有35万人持有BNO护照，另外还有250万人有资格提出申请。

按规定，BNO护照持有者可以免签证进入英国并居留半年。但约翰逊重申，如果中国在香港实施港版国安法，英国政府将修改移民法规，把BNO护照持有者在英居留的时间延长至12个月，并允许续签，同时给予他们在英国工作的权利，为他们申请英国国籍提供方便。BNO护照，是1997年香港主权移交前英国为香港人推出的一项特别政策。约翰逊指出，这将是英国签证制度有史以来最大的改变之一。他希望事情不要发展到这一步。但他强调，“如果证明有必要这样做，英国政府将采乐意地采取这一步骤。”

另一边，中国驻英国大使馆发言人4日在官网中回应称，香港回归中国后，已成为中国的一个特别行政区，强调香港国安法纯属中国内政，任何外国无权干预。此外，《中英联合声明》中与英国有关的权利和义务均已履行完毕。“任何国家无权借口《联合声明》干预香港事务。”

至于BNO护照问题，中使馆发言人还表示，英国曾与中国互换备忘录，明确承诺不予持有BNO护照的香港中国公民在英居留权。“如果英方执意单方面改变有关做法，不仅违背自身立场和承诺，也违反国际法和国际关系基本准则。”发言人强调，“我们敦促英方认清香港已经回归中国的事实，遵守不干涉他国内政的原则，停止插手香港事务和中国内政，否则必将搬起石头砸自己的脚”。