无视打压六四烛光晚会数万港人“遍地开花”

港府当局虽然以抗疫的“限聚令”为由，31年来首次禁止维多利亚公园举行烛光悼念晚会，但全港大批市民无视港府的禁令，数以万计的市民在维园以及其他地区举行烛光晚会，即支联会所谓的“遍地开花”后备计划。至晚上八时为止，警方尚未采取任何逮捕行动。

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除了维园之外，成千上万的市民同时在旺角、屯门，和邻近中联办总部的西营盘发起烛光悼念聚会。支联会在维园和其他地区向市民派发蜡烛，多个地区均出现一片烛光之海，场面感人。

手持烛光或手机“蜡烛”的市民，编织成一片灯海，他们同时高叫“平反六四”、“反对国安法”的口号。

支联会主要干部包括主席李卓人、蔡耀昌以及张文光、何俊仁和“长毛”梁国雄等，均出现在维园的晚会，而壹传媒创办人黎智英，亦履行早前的承诺，出现在人群之中。由于人数众多，港府颁布的所谓“最多八人限聚令”，已被彻底违反，但截止晚上八时为止，警方尚未采取任何行动。

警方今日（4日）较早时表示，参与活动的市民倘若不在马路设置路障或其他违法行为，警方将对这次活动采取容忍的态度。事实上，警方如果觉得有必要，随时可以用限聚令的紧箍咒逮捕参与活动的人。

较早时港府康文署一度用铁栏和锁链围住整个维园，据称是以免市民误触法网，但大批的港人并未理会当局的“围园”措施，响应支联会的号召涌入维园。