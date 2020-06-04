星洲資金流入飆升四成四 野村重新考慮香港業務規模

中共棄香港國際形象於不顧，硬要在這個國際金融中心實施國家安全法，此舉已直接惠及與香港一向競爭激烈的新加坡。新加坡金融管理局回應香港蘋果日報查詢時表示，包括香港在內多個地區的非新加坡居民，四月份在新加坡的銀行存款，飆升44%。

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此外，日本野村證券行政總裁奧田健太郎3日接受英國金融時報訪問表示，現時香港“今非昔比”，集團認真地審視大中華策略與香港業務規模。

新加坡金融管理局（MAS）公布的初步數據顯示，4月新加坡境外居民的銀行存款創新高，按月升7%至621.4億坡元；按年升近44%。外幣存款亦持續增長，截至4月總額為269.7億坡元，按年漲約4倍；上述兩項數據均創自1991年有紀錄以來最高。

另外，曾任新加坡高級外交官的比拉哈里（Bilahari Kausikan）昨接受財經頻道CNBC訪問時表示，雖然美國與中國之間的緊張關係不斷升級，但兩國的經貿關係仍然緊密，因此並未陷入新的“冷戰”。此外，他預期香港作為中國與世界之間的經濟連結角色，將持續弱化。

比拉哈里亦了解到近期本港推行的“港區國安法”，他認為對中國而言，“一國”比什麼都重要，“香港只是中國其中一個城市”，因此料香港對中國的經濟重要性逐漸降低，“隨着中國逐漸向外開放市場，香港的橋樑地位或會逐步被侵蝕。”

此外，野村行政總裁奧田健太郎接受金融時報訪問透露，野村在本港約有1,000名員工，是日本以外最重要的亞洲樞紐，但現時香港情況，已跟往日不同。受香港動蕩政局影響，集團認真地審視本港的業務規模，但暫沒有實質計畫，例如將本港員工調配至區內其他地方，他亦承認野村積極擴大新加坡業務。奧田健太郎續指集團檢討大中華業務策略，其中一個討論選項，就是拓展野村東方在上海的證券和資產管理業務。

另根據日經亞洲評論周三報道，達沃斯世界經濟論壇創辦人兼主席施瓦布（Klaus Schwab）稱，港區國安法將逼使人才離開香港，損害香港經濟力量的根源。

據外電報道，澳洲投資銀行麥格理集團（Macquarie Group）提早退租中環國金一期部份樓面，即於今年9月底前提早兩年、退租20樓13個單位，只保留繼續租用20樓其餘地方，以及另外3層樓面，較高峯時少近一半樓面。麥格理髮言人拒絕置評。報道指，為配合疫情下在家工作措施，不少金融機構檢討租用辦公室情況，以減省成本。