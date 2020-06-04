星洲资金流入飙升四成四野村重新考虑香港业务规模

中共弃香港国际形象于不顾，硬要在这个国际金融中心实施国家安全法，此举已直接惠及与香港一向竞争激烈的新加坡。新加坡金融管理局回应香港苹果日报查询时表示，包括香港在内多个地区的非新加坡居民，四月份在新加坡的银行存款，飙升44%。

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此外，日本野村证券行政总裁奥田健太郎3日接受英国金融时报访问表示，现时香港“今非昔比”，集团认真地审视大中华策略与香港业务规模。

新加坡金融管理局（MAS）公布的初步数据显示，4月新加坡境外居民的银行存款创新高，按月升7%至621.4亿坡元；按年升近44%。外币存款亦持续增长，截至4月总额为269.7亿坡元，按年涨约4倍；上述两项数据均创自1991年有纪录以来最高。

另外，曾任新加坡高级外交官的比拉哈里（Bilahari Kausikan）昨接受财经频道CNBC访问时表示，虽然美国与中国之间的紧张关系不断升级，但两国的经贸关系仍然紧密，因此并未陷入新的“冷战”。此外，他预期香港作为中国与世界之间的经济连结角色，将持续弱化。

比拉哈里亦了解到近期本港推行的“港区国安法”，他认为对中国而言，“一国”比什么都重要，“香港只是中国其中一个城市”，因此料香港对中国的经济重要性逐渐降低，“随着中国逐渐向外开放市场，香港的桥梁地位或会逐步被侵蚀。”

此外，野村行政总裁奥田健太郎接受金融时报访问透露，野村在本港约有1,000名员工，是日本以外最重要的亚洲枢纽，但现时香港情况，已跟往日不同。受香港动荡政局影响，集团认真地审视本港的业务规模，但暂没有实质计划，例如将本港员工调配至区内其他地方，他亦承认野村积极扩大新加坡业务。奥田健太郎续指集团检讨大中华业务策略，其中一个讨论选项，就是拓展野村东方在上海的证券和资产管理业务。

另根据日经亚洲评论周三报道，达沃斯世界经济论坛创办人兼主席施瓦布（Klaus Schwab）称，港区国安法将逼使人才离开香港，损害香港经济力量的根源。

据外电报道，澳洲投资银行麦格理集团（Macquarie Group）提早退租中环国金一期部份楼面，即于今年9月底前提早两年、退租20楼13个单位，只保留继续租用20楼其余地方，以及另外3层楼面，较高峯时少近一半楼面。麦格理发言人拒绝置评。报道指，为配合疫情下在家工作措施，不少金融机构检讨租用办公室情况，以减省成本。