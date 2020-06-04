港府用铁栏锁链围起维园阻止烛光晚会被斥“堕落”

港府康文署在六四烛光晚会前夕，用铁栏和锁链围起维多利亚公园，阻止市民响应支联会的号召，无视政府的禁令而参加今晚的烛光晚会。警方早前以抗疫的“限聚令”为由，禁止支联会在维园举行的六四悼念晚会。这是31年来，港府首次禁止维园举行六四烛光晚会。

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对港府出动如此非常行动来阻止市民聚会，身兼支联会常委的民主党议员尹兆坚表示，康文署配合警方行动，形容是行政堕落，强权打压。

他说，政府一直用限聚令打击六四相关活动，政府早前因应疫情有所舒缓，放宽卡拉OK等场所的限制，但就拒绝支联会以8人一组、每组相隔社交距离的方式举行集会，认为是明显的打压。

尹兆坚提出，署方锁起现场是不想六四集会举行，为中共除去眼中钉，阻止市民向极权说不，政府是借疫情，打断30年来庄严的政治表态行动。他估计晚上或有几万人因为未能进入维园而要在外面聚集，关注警方会否因而滥捕、滥控市民，强调市民是不会屈服。

尽管警方反对今年在维园举行烛光晚会，但支联会仍然呼吁市民自发到维园参加自从1989年以来即无间断举行的维园六四晚会。

此外，壹传媒的创办人黎智英日前表示，他将无视政府的限聚令而参加今晚的烛光悼念晚会。