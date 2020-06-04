美国务院吁国民提防香港任意执法更新旅游警示

根据美国国务院官网消息，北京在香港强推国安法引起美国关注，美国国务院更新香港旅游警示，提醒民众北京将在香港实施国安法，并警告旅居香港国民恐受到进一步监控，或面临当局任意执法。

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全国人大通过授权港区国安法立法，美国总统特朗普宣怖一系列反制措施，着手撤销香港的特殊待遇，涉及引渡条例、出口管制、旅游及独立关税区地位等领域。特朗普当时也表示，国务院将修正香港旅游警示，以反映国人遭受中国国安机器监控、惩戒的危险升高。

美国国务院今天随即更新赴香港旅游警示资讯，新增关于中国将实施港区国安法的提醒段落。国务院引述香港政府表示，该法立法目的是针对分裂国家、颠覆国家政权、恐怖主义，及外国或境外势力干预香港内部事务等行为与活动。国务院虽维持对香港的第2级“提高警觉”旅游警示，但提醒旅居香港的美国人，可能会在当地受到进一步监控，或是面临当局因维持治安以外目的任意执法。

美国国务院上一次更新对香港的旅游警示是在2月20日，当时是为了提醒美国人要注意香港的武汉肺炎疫情，避免与患者接触以及要勤洗手等等保持个人衞生。

此外，香港美国商会最新调查显示，六成受访会员认为国安法将损害公司在港的营商环境，近三成公司考虑离开或撤资。

美商会于本月1至2日进行调查，访问180间会员公司，大部份是美国在港公司。调查提及，53%受访者指十分关注国安法，30%公司颇为关注。近六成半受访公司认为，最令他们担心的是，现时国安法的内容和执法范围含糊，以及危害香港作为国际金融中心的地位。