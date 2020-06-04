美國務院籲國民提防香港任意執法更新旅遊警示

根據美國國務院官網消息，北京在香港強推國安法引起美國關注，美國國務院更新香港旅遊警示，提醒民眾北京將在香港實施國安法，並警告旅居香港國民恐受到進一步監控，或面臨當局任意執法。

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全國人大通過授權港區國安法立法，美國總統特朗普宣怖一系列反制措施，着手撤銷香港的特殊待遇，涉及引渡條例、出口管制、旅遊及獨立關稅區地位等領域。特朗普當時也表示，國務院將修正香港旅遊警示，以反映國人遭受中國國安機器監控、懲戒的危險升高。

美國國務院今天隨即更新赴香港旅遊警示資訊，新增關於中國將實施港區國安法的提醒段落。國務院引述香港政府表示，該法立法目的是針對分裂國家、顛覆國家政權、恐怖主義，及外國或境外勢力干預香港內部事務等行為與活動。國務院雖維持對香港的第2級“提高警覺”旅遊警示，但提醒旅居香港的美國人，可能會在當地受到進一步監控，或是面臨當局因維持治安以外目的任意執法。

美國國務院上一次更新對香港的旅遊警示是在2月20日，當時是為了提醒美國人要注意香港的武漢肺炎疫情，避免與患者接觸以及要勤洗手等等保持個人衞生。

此外，香港美國商會最新調查顯示，六成受訪會員認為國安法將損害公司在港的營商環境，近三成公司考慮離開或撤資。

美商會於本月1至2日進行調查，訪問180間會員公司，大部份是美國在港公司。調查提及，53%受訪者指十分關注國安法，30%公司頗為關注。近六成半受訪公司認為，最令他們擔心的是，現時國安法的內容和執法範圍含糊，以及危害香港作為國際金融中心的地位。