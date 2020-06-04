香港立法会三读通过《国歌法》有泛民派议员泼脏水抗议

香港立法会6月4日下午近5点时三读通过《国歌条例草案》（简称《国歌法》）。上午投票前讨论期间，民主派议员共提出 21 项修订案，在全体委员会讨论阶段遭全数否决。建制派立法会主席梁君彦被指大幅压缩会议审议《国歌法》的时间。这条草案最终在41票赞成、一票反对下通过。

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综合香港媒体报道显示，在全体委员会讨论阶段，公民党杨岳桥、人民力量陈志全、会计界梁继昌和民主党胡志伟四名民主派议员提出修正案，包括降低国歌法的违法罚则、加入教育国歌《义勇军进行曲》作曲作词人生平、反对以附表三将宗教场合加入需奏唱国歌场合等。建制派议员发言时均全盘反对修正案。全体委员会辩论环节在当天约 10 点结束，由政制及内地事务局局长曾国卫代表港府发言指，政府不支持由四位民主派议员提出共 21 项修正案。他反对多位议员提出个别条文须“先审议后订立”的修正，认为由政府先订立是合适。另外，在条文中加入作曲作词人生平与立法原意无关，现时条文亦已清楚列明构成犯法的要素，无需修改。

此外，由于周四是六四事件 31 周年，民主派议员入场时在席位摆上白色鲜花，民主党尹兆坚提出为六四死难者默哀 64 秒。立法会主席梁君彦未有批准要求，并继续指示建制派议员发言。多名民主派议员自行站立默哀，一度高叫“毋忘六四”口号，默哀完毕后，大部分民主派议员离开会议厅。立场新闻报道指，12 时 45 分左右，议会阵线朱凯廸和人民力量陈志全拿著“杀人政权、遗臭万年”标语牌，一个用于丧礼的“奠字”灯笼，以及一装有臭味液体的肥料塑料盒，欲扔上主席台前示威未果，被几名保安阻拦，陈志全的肥料在推撞过程中被洒在地上，朱凯廸亦将肥料洒出。暂代主席职务的建制派李慧琼驱逐朱凯廸和陈志全离场，保安将两人赶走，会议亦要暂停。会议暂停后，多名警员进入会议厅调查事件，灯笼和肥料盒亦被覆盖。事后消防员亦配备防毒装备到场。

报道指，陈志全事后表示，相比起 31 年前在北京学运，现时在议会的抗争只是“微不足道”。陈志全又批评立法会主席梁君彦想“快刀斩乱麻”，尽快通过《国歌法》，但陈志全相信香港人之后“一定会算帐”。朱凯廸亦称，“今日的示威行为是要提醒外界，中共一直是杀人政权，而且要毋忘六四。”下午4点40分，梁君彦已重回立法院会议室主席台准备复会，主席台两侧有多名保安戒备，防止议员冲击。近20分钟过后，立法会以41票赞成、1票反对三读通过《国歌条例草案》，梁君彦随即宣布休会。郑松泰议员投下反对票。

曾国卫于表决后见传媒，并称《国歌法》将于12日正式刊宪生效。他指会就此加强宣传教育。他被问到复会后会议室内臭气熏天，仍要求议员进行表决是否合理时竟指，“我有个口罩隔住，我又唔係好闻到（臭味）”，并重申，梁君彦已给予足够时间议员审议。至于梁君彦削三读时间直接进行表决是否“名不正言不顺”？曾国卫回答说，条例草案经过17次法案委员会辩论，不少议员已发表意见，形容是按照程序通过。

据悉，《国歌法》中规定，任何故意侮辱国歌的行为，如在球场上报以嘘声、在升旗礼举起示威手势或在网上恶搞，一经定罪，均可被处以最高罚款5万港币及最高监禁三年的处罚。此外，《国歌法》还将国歌纳入香港中小学教育中。