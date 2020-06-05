台灣人：今天台灣成為兩岸三地唯一可以自由紀念六四的地方

六月四日晚間數百人手捧蠟燭彙聚在台北自由廣場，紀念天安門屠殺事件三十一周年，他們中有香港移居台灣的書商林榮基，詞作家林夕，也有許多來自台灣的本地人。一位台灣年輕人感嘆說：今天台灣成為兩岸三地唯一可以自由紀念六四的地方。

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台北六四燭光晚會組織者 EDITH CHUNG向路透社表示：我們在香港每年都舉辦六四紀念活動，但是今年我們知道在香港不可能舉辦，北京與香港政府都會極力阻止。所以當我知道並沒有人組織在廣場舉行紀念活動時，我就在網上邀請所有關心六四與香港人拿着蠟燭來廣場共同悼念。我沒有想到會有這麼多人來參加。“

一位在場的二十多歲的台灣年輕人向記者表示：“雖然疫情的禁令已經被取消，但使我感到悲傷的是今天台灣成為香港，澳門，兩岸三地唯一可以自由紀念的地方。香港被禁止，澳門被禁止，中國就更不要說了。我感到十分失望，也十分痛心，六四已經過去了三十一年，但卻越來越不能公開的討論，所以我認為今天我們更加有必要來紀念六四。“

一位在台灣的香港退休老人：“八九六四的時候我正在香港，我當時天天都看新聞。六四屠殺事件爆發之後我十分悲憤，所以我每年都會去參加燭光晚會，因為如果香港人不紀念的話，六四就好比從沒有發生過，中國政府可以重新改寫歷史。“