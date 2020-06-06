何鸿燊长房女儿何超雄似已揭开百亿争产官司序幕

有澳门赌王之称的已故香港富豪何鸿燊2009年5月21日与妻子和长女何超琼（左）在香港的一次活动中合影。

有赌王之称的何鸿燊5月26日病逝，遗下外界估计有25至31亿美元的财产，虽然他生前已经为他四个妻子的四房总共17个子女（11女4子）安排好遗产分配，但长房的第四女儿何超雄5日向高等法院存入“知会备忘”（caveat），声请法院勿在没有通知其代表律师行的情况下，将何鸿燊遗产的授予书盖章。

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身为何鸿燊元配黎婉华所生的第四个女儿，何超雄在上月中何鸿燊逝世前曾入禀高院，要求三姐何超贤提供家族信托的多项资料，包括信托契据、完整财务纪录、资产现况等等，并申请法庭许可，日后可将资料用于法律行动，但未有详细说明。案件关乎两个信托，即Stanley and Clementina Family Trust和The Clementina Ho Trust，入禀状指何超雄（Deborah Ho）是信托受益人，而何超贤（Angela Ho）是受托人。

按现行法例，“知会备忘”一经遗产承办处盖印，便即时生效，可阻止任何人申领死者遗产，即使有人声称手持有效的遗嘱，申请承办遗产，遗产承办处的职员也不会处理，只会发出信件，知会对方联络提交知会备忘的人士。而知会备忘有效期为半年，半年后便自动失效，但可重新提交新的知会备忘。

香港豪门过往多宗争产案，皆是由持份者向法院存入“知会备忘”掀起战幔。最为瞩目的，便是华懋集团前主席小甜甜龚如心的争产官司，当年龚因癌症去世，遗嘱闹出“双胞”，先后共有四方介入向遗产承办处存入知会备忘，包括以龚家三兄妹及华懋老臣子为首的华懋慈善基金、声称持有龚如心2006年遗嘱的风水师陈振聪、龚如心家翁王廷歆及律政司司长黄仁龙。

律师黄汝仲告诉苹果日报，死者债权人或银行可登记遗产知会备忘，以阻止遗属申领遗产，在知会备忘的有效期内，手持遗嘱的一方如要申请处理遗产，须向已存入遗产知会备忘的人发出警告书，要求对方撤销备忘，如对方拒绝，双方需要开庭，在聆案官席前处理争议。若聆案官认为存入备忘的一方没有合理理据或利益，就会撤销知会备忘，而相关程序有机会揭开争产官司的序幕。

经济学人杂志在报道何鸿燊的离世时，曾提及不少亚洲豪门大户普遍都会在一家之长逝世后出现争产官司。文章指出，亚洲很多企业均由家族拥有，创办人大多数已经步入迟暮之年，但他们生前不很请愿指派接班人，以免自己权威受到削弱。文章特别指出，李嘉诚已经指定长子李泽钜为他的王国的接班人，是少有的例外。

文章指出，亚洲豪门另一个接班问题就是很多企业的创办人，他所毕生经营的政商关系，不容易像财产般的交班给下一代。

不过经济学人的文章似乎遗漏了一个重点，那就是亚洲富豪多享有齐人之福，多房多子女就容易挑起分产不公的争议。