港府斥资8亿生产口罩有医院贴出告示禁止戴入

香港圣保禄医院5日在入口处竖起告示牌（见图），禁止戴港府派给市民的“铜芯抗疫口罩”（CuMask）进入医院。

香港圣保禄医院5日在入口处竖起告示牌（见图），禁止戴港府派给市民的“铜芯抗疫口罩”（CuMask）进入医院。告示指，任何人进入医院必须须佩带外科口罩，不接受“铜芯抗疫口罩”及其他不同种类的口罩。

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在此之前，已有不少专家提出警告，港府斥资8亿港元委托生产商所生产可多次重用的“铜芯抗疫口罩”，有安全之虞，不但未能有效抗疫，内部隔层的铜芯更可能对用者的肺部及气管造成影响。香港大学感染及传染病中心总监何栢良早前接受电台访问时指出，如要前往医院、诊所、老人院等高危地方的人，以及有发烧或呼吸道病征者等，都不应佩戴可重用的铜芯口罩。

圣保禄医院是香港第一家明确要求禁止戴铜芯口罩进入的医院。根据建制派传媒香港01以及头条日报报道，有网民在圣保禄医院看到一个竖起告示牌，指医院内必须须佩带外科口罩，不接受“铜芯抗疫口罩”及其他不同种类的口罩。

从网民上载的相片可见，告示牌上有标示圣保禄医院，以中英对照写上“于医院范围内必须佩带外科口罩，其他种类恕不接受”的字句，并配图列出不接受的口罩种类，包括气阀口罩、俗称“猪嘴”的防毒面罩、布口罩及“CuMask”。

食物及衞生局局长陈肇始5月初在立法会上曾经表示，政府派的“铜芯口罩”不是用作医学用途，主要只能作一般用途。如市民到医院或医疗机构，建议佩戴适用的口罩，譬如即弃外科口罩及N95呼吸器。由政府官员亲口道出铜芯口罩的缺失，令民主派议员一片哗然。

事实上，港府斥资8亿元交由生产商生产口罩，已经遭到民主派批评乃黑箱作业，个中还涉嫌利益输送。

创科局对外界的批评作出解释表示，口罩由一家名为晶苑国际集团的越南厂房生产，香港有厂房借出车间及提供空间摆放口罩，并在大埔消毒，澄清不存在“利益输送”，强调情况紧急并涉公众健康，可不招标直接采购，而晶苑更以“友情价”承接。晶苑表示，2月下旬接获香港纺织及成衣研发中心寻求协助，基于社会责任和项目重要性全力配合及支持，即所谓以“友情价”接受政府的订单。

创科局常任秘书长蔡淑娴在记者会上还担心晶苑为政府和社会的责任而做了亏本生意云云，然而当消息传出晶苑是政府钦点的生产商后，翌日股价飙升12.5%，相当于市值增加7.13亿港元。