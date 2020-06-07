台湾连续八周无本土病例今起境内解封边境仍严格管制

基隆市政府2020年6月7日宣布，8日起解除进出校园戴口罩禁令，但仍维持量测额温。图為2月25日基隆市长林右昌（后 中）视察建德国小防疫情形。

台湾疫情指挥中心指挥官陈时中今天(7日)宣布，今天台湾仍然维持没有新增病例，已经达成连续56天(八周)没有本土病例的情况，因此宣布「境内相对解封，边境仍维持严格管制」。不过，指挥中心也提醒台湾民众，第二波疫情来袭不可避免，民众必须落实「防疫新生活」，就能控制。

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虽然官方谨慎地称为「相对解封」，但台湾媒体都称为「大解封」，因为很多限制都取消了，街上不戴口罩的人愈来愈多，各种聚会及活动也逐渐恢复，昨天台湾各地风景区甚至爆出人潮，因为大家已经「闭关」太久了。

观察台湾从一月底疫情开始到现在，防疫措施可以说很严格并彻底，加上民众的配合，所以总共只有443名新冠肺炎确诊者，已经有430人解除隔离，目前剩下6人还在隔离。新冠肺炎死亡者总共7个人。

指挥中心表示，勤洗手、戴口罩，在这次防疫中扮演非常重要的角色，未来针对人流管制，除非各主管单位有特殊需求，指挥中心不再限制。

今天起，台湾所谓「防疫新生活」有三个主要的原则，一、保持社交距离，室内1.5公尺，室外1公尺。无法保持的时候需配戴口罩；二、配合量测体温，落实手部清洁，生病就医后在家休息，勿勉强上班；三、落实实名制，业者须告知消费者，数据须保持28天，配合疫调。

至于开放措施，搭乘高铁及一般火车，进站时维持量体温、戴口罩；进入车厢有阻隔或社交距离时免戴口罩，无社交距离则邻座则须戴口罩；开放饮食，但无社交距离时，食用完毕要戴回口罩；连假开放站票，并控管站位人数。国内航线班机的开放措施大致相同。

电影院和艺文表演场所入场人数取消限制，不需设置「梅花座」，待无法保持社交距离时，仍需戴口罩。中华职棒棒球场，做位采「梅花座」，入场人数不再管制，现场可贩卖餐盒集当场烹调食物。

台湾疫情指挥中心今天也针对「社交距离对社会的影响」提出科学化模型的仿真报告。如果民众有七成的口罩服从度，200天左右就会到达医疗资源紧绷的临界点，面临医疗服务可能崩解的地步，但如果有八成口罩服从度，则相对安全，达到医疗资源紧绷的时间可以拉得很长，能够把病人都服务好。如果九成民众都乖乖配合戴口罩，疫情控制就比较可以放心。

世界卫生组织本月5日也更新口罩使用指南，明示各国政府应鼓励公众在大众运输、商店等封闭拥挤的环境戴口罩。这是该组织态度的大转变，几个月前世卫曾说，公众戴口罩会产生虚假的安全感，且会使医护人员更难取得防护装备。