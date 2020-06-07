林郑月娥根据恒指升降断言国安法出笼后已“收复失地”

特首林郑月娥似乎将恒生指数的升跌已经当作香港政治的寒暑表。恒生指数星期五收市时回升到三个月来的高位，林郑视其为一大喜讯，在她的面书专页发文指出，此足可证明订立“港版国安法”后，“海外投资者更放心落户香港”。

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日前上京就港区国安法向主管香港事务的中共政治局常委韩正“提供意见”，并向韩正保证国安法得到她和特区政府“十分支持”的林郑月娥在面书说，星期五恒指收市不单止已收复失地，更是三个月以来的高位。

上月底北京宣布订立“港版国安法”后，港股随即出现波动，恒指一度大泻1400点。林郑说，她当时在记者会上被问立法对金融市场的影响，她表示“金融市场有波动，股市有升有跌，最重要是制度穏健。”而现在恒指的表现足证订立“港版国安法”后，“海外投资者更放心落户香港”。

林郑又列举近期“中概股”回流香港上市、采购经理指数回升及创四个月高位、没有大量资金流出港元或银行体系等事件，加上北京力挺香港的国际金融中心地位、外滙管理局发布《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》等，强调“这些都说明香港有稳健的制度和优越的条件，可以经得起风浪”。

林郑再力挺订立“港版国安法”称，立法后“香港的治安和社会环境将回复稳定，中央会对香港贯彻一国两制更有信心，海内外投资者更放心落户香港，香港的国际金融中心地位将更上一层楼。”

不过根据明报报道，据金管局数据显示，近年本港美元存款持续急升，今年首4个月的美元存款额，已增至逾5.21万亿港元，较去年底亦增逾600亿港元。换言之，不少港人将手上的港元兑换成为美元。

报道引述金管局总裁余伟文表示，香港虽未见大量资金流走，又指联系汇率制度不会因外国对港政策而改变，不过四月份的数据显示，近年香港美元存款持续急升，今年首4个月的美元存款额已增至逾5.21万亿港元，较去年底增加611亿港元，相较2012年底更已增逾1倍，反映外汇需求强劲。