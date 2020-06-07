林鄭月娥根據恆指升降斷言國安法出籠後已“收復失地”

林鄭月娥聲稱，根據恆生指數的反彈可以證明，已經收回國安法出台後恆指跌幅的失地。（林鄭月娥面書專頁圖片）

特首林鄭月娥似乎將恆生指數的升跌已經當作香港政治的寒暑表。恆生指數星期五收市時回升到三個月來的高位，林鄭視其為一大喜訊，在她的面書專頁發文指出，此足可證明訂立“港版國安法”後，“海外投資者更放心落戶香港”。

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日前上京就港區國安法向主管香港事務的中共政治局常委韓正“提供意見”，並向韓正保證國安法得到她和特區政府“十分支持”的林鄭月娥在面書說，星期五恆指收市不單止已收復失地，更是三個月以來的高位。

上月底北京宣布訂立“港版國安法”後，港股隨即出現波動，恆指一度大瀉1400點。林鄭說，她當時在記者會上被問立法對金融市場的影響，她表示“金融市場有波動，股市有升有跌，最重要是制度穏健。”而現在恆指的表現足證訂立“港版國安法”後，“海外投資者更放心落戶香港”。

林鄭又列舉近期“中概股”迴流香港上市、採購經理指數回升及創四個月高位、沒有大量資金流出港元或銀行體系等事件，加上北京力挺香港的國際金融中心地位、外滙管理局發布《關於金融支持粵港澳大灣區建設的意見》等，強調“這些都說明香港有穩健的制度和優越的條件，可以經得起風浪”。

林鄭再力挺訂立“港版國安法”稱，立法後“香港的治安和社會環境將回復穩定，中央會對香港貫徹一國兩制更有信心，海內外投資者更放心落戶香港，香港的國際金融中心地位將更上一層樓。”

不過根據明報報道，據金管局數據顯示，近年本港美元存款持續急升，今年首4個月的美元存款額，已增至逾5.21萬億港元，較去年底亦增逾600億港元。換言之，不少港人將手上的港元兌換成為美元。

報道引述金管局總裁余偉文表示，香港雖未見大量資金流走，又指聯繫彙率制度不會因外國對港政策而改變，不過四月份的數據顯示，近年香港美元存款持續急升，今年首4個月的美元存款額已增至逾5.21萬億港元，較去年底增加611億港元，相較2012年底更已增逾1倍，反映外彙需求強勁。