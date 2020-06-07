汇丰渣打向港区国安法屈膝遭英两党议员抨击

汇丰和渣打两家银行先后表态支持北京为香港制定国安法，遭到英国朝野两党议员猛烈批评。继下议院领袖Jacob Rees-Mogg批评滙丰更亲中而非英国，工党议员亦要求滙丰及渣打放弃支持港版国安法。

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根据彭博新闻报道，工党影子内阁外交大臣 Lisa Nandy和影子财政大臣 Anneliese Dodd 公开致滙丰行政总裁祈耀年（Noel Quinn）及渣打行政总裁温拓思（Bill Winters）的公开信，提出对其立场深切关注，并指两间银行应发表声明“撤销”对中国拟港版国安法的支持，又指，两间银行的立场与金融机构应遵守的价值框架完全不符。

全国政协副主席、前特首梁振英早前向滙丰要求就国安法表态，并指暗示工商界应关闭银行户口，末代港督彭定康狠批中国向外资企业施压，要求立场需与中国一致，否则不能与中国做生意，手法如同黑手党。他举例，试想像若英国政府要求中国银行或其他中资银行需表态支持英国政府近日就港人BNO护照议题，否则禁止其在英国做生意；他再向国际呼吁反思对中政策，不能再让中国不断作出霸凌及破坏规则行为而没有受任何责任或惩罚。

较早前，英国议会香港问题小组主席Alistair Carmichael提到英国政府反对“港版国安法”，批评滙丰亚太区行政总裁王冬胜王冬胜支持削弱香港的自由和自治的法案。他致函滙丰行政总裁祈耀年指出，此举引起下议院重大关注，指王冬胜行动或导致不稳定的商业环境，北京所威胁的行动破坏制度，对所有人都不利，并对滙丰与破坏规则和秩序的人结盟，感到担忧。

汇丰与渣打总部位于英国，但业务以中国范围最广，并希望在中国扩充业务，当中国与英美发生冲突时往往陷入左右为难的困境。在 2019 年，香港占汇丰银行税前利润的90％ ，渣打则为41％ ，说明香港对两家银行利润的重要性。

彭博阴虚汇丰大股东之一投资管理公司Quilter Cheviot的股票分析师Will Howlett表示，汇丰的投资受香港的前景与中国加强对香港控制的步伐变得不明朗。