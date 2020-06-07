港府鼓励学生做红卫兵告发“侮辱”国歌的师生

2020年6月3日晚，一些港人在街头以手机电筒代替烛光，纪念六四31周年。

香港教育局长杨润雄5日呼吁学生做当局的耳目，任何人倘若有违刚通过的国歌法，情况一如学校发现盗窃及冲突，可以通知警方协助。

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杨润雄说：“倘若教师教导学生国歌时，发生一些事情影响学校运作及他人，校方处理不到，可以找警方协助，与学校以往处理违规事情的原则一样，例如盗窃及冲突。”

立法会日前通过国歌条例草案，杨润雄5日出席一个电台节目之后表示，刊宪后就会正式成为法例，当局正在检视需要加强哪方面学校课程范畴，令教学更能掌握得到。

有两个儿子在澳洲读书的杨润雄说，他期望所有港人都尊重国歌，如果老师的表现是不尊重国歌，继而影响学生，是有违老师专业，当局会跟进，但仍要视乎每宗事件的严重程度及背后的原因才作决定。他提到，不认为需要设立“国歌科”，会透过现时不同科目包括音乐及历史科，教授国歌的不同内容及精神态度，同时会检视课程内容及教与学资源。

至于国家安全法，杨润雄表示会等待条例落实后，了解详情，考虑如何在课程内展现国安法的精神和内容，再在学校教导。

根据国歌法草案，任何人如对中国国歌不敬，一旦定罪将被判最高罚款5万港元，以及入狱最高3年的刑期。草案将在下周五6月12日刊宪成为香港法律。