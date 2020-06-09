张晓明：香港传媒负面报道国家本质就是颠覆中共

今年2月从国务院港澳办主任一职贬职为副主任的张晓明，6月8日在基本法颁布30周年研讨会上表示，香港问题并非经济问题而是高度政治化，媒体对国家各种负面报道，“究其本质，是要推翻国家政权及颠覆中共领导”。张又安抚港人对大陆司法的恐惧心态，宣称中国法治已获“举世公认”的进步，大陆与香港刑事司法制度差不多，而且不可能罗织罪名或任意入罪。

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张晓明是在港府网上举行的基本法颁布30周年研讨会上，发表有关他对港区国安法的看法。张还说，中央为香港制定国家安全法，是香港的反对派所逼出来的，因为香港局势发展已到邓小平所讲的“非中央出手不行”的地步，中央出手势在必行理所当然，又表示香港内外敌对势力，已造成香港长时间乱局，危及国家安全，并有愈演愈烈之势。他指不少港人正展望 2047 年后前途问题，警告大家要考虑香港到时拿什么记录，来获得全国人民的新授权。

张晓明的讲话，基本上说明了一旦香港实施国安法，传媒只要是负面报道国家，也可能触犯法律，从而达到完全打压香港言论自由的目的。他说：“媒体对国家各种负面报道，试题荒诞不经，大湾区建设受抵制等，究其本质，是香港内外反华反共势力，蓄意制造的政治对立。”这些传媒目标“不只是搞乱香港，而且是要推翻国家政权及颠覆中共领导”。

张晓明强调国安法针对的是分裂国家等四类行为和活动，惩治极少数人，会充分尊重香港独立司法权及终审权，切实保障市民各项权利和自由，符合现代法治原则及精神，“不会扩大打击面，更不会罗织罪名、任意地出入人罪”。

他批评反对派及外部势力一直将中央及港府法律举措污名化、妖魔化。对于有人担心立法后内地人员可在香港随意捉人等，张晓明强调，国安机构在内地也要严格依法办事，“怎么可能到了香港，反而变得无拘无束呢？”

他认为有一些香港市民对不信任大陆法治，形容中国法治已取得“举世公认”的进步。他又指大陆与香港刑事司法制度差不多，同样坚持正当程度、无罪推定等原则，各级法院判文都上载网上，接受全社会监督，好几位香港大法官参观最高人民法院后都对此赞不绝口。

他批评去年“修例风波”以来，有人阻塞交通、围堵机场、纵火、用杀伤性“凶器”袭击警察、对市民擅用私刑、火烧活人、私藏及制造弹药、囤积炸药，“表现出明显的恐怖主义犯罪倾向”，又批评有人明目张胆鼓吹港独自决、侮辱国旗、冲击中央驻港机构及立法会，又有外国及台湾势力插手干预香港事务，反对派及激进分离势力，将中央及特区政府的克制忍让，当作软弱可欺，“做得太过分了”。

张晓明指出，香港不少人已展望2047年后一国两制的前途命运：“我们确实要考虑一下，香港拿什么的记录，来获得届时全国人民代表大会及其代表的全国人民的新的授权呢？”