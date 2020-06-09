海南发展为“购物天堂”港府犹称有利香港

继去年北京下达文件有意加大对深圳金融的建设，被指目的是要取代饱受社会运动打击的香港之后，北京又在昨天（8日）举行海南建设推介会，要将这个位于中国南端的岛屿发展成为全国人民的度假天堂和购物天堂，再一次引起外界猜测香港的地位是否进一步受到影响。

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中新社報道，海南省长沈晓明8日在北京举行的海南建设推介会上表示，海南不但将成为全国人民的度假天堂，还将是全国人民的购物天堂。一起出席推介会的国家发改委则强调，海南建设自贸港不会取代香港的地位，应说是互补大于竞争。对此，过去一向有“购物天堂”美誉的香港，亦附和中央的看法，认为推动海南自贸港建设有利于香港，也有利于全球贸易。

北京自从去年香港爆发反修例、反政府运动之后，有多方面迹象显示中央有意对深圳加大力度发展金融建设，目的是至少取代香港部分的功能。例子是去年香港社会运动正处高峯之际，北京在八月公布了“支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区”的意见（下称意见），值得注意的是，意见所提的深圳定位，除了过往所提“建成具有世界影响力的创新创意之都”外，新增了金融领域的目标。

对于海南自贸港与全国人民有什么关系，中新社引述省长沈晓明说，首先，在自贸港背景下大幅度优化目前的离岛免税政策；海南将成为旅游购物的重要目的地，“我们希望海南不仅成为全国人民的度假天堂，还能够成为全国人民的购物天堂。”其次，海南自贸港将为全国乃至全世界的有识之士提供前所未有的发展机会。

海南自贸港会否部分替代香港的地位和功能，这是令人关注的焦点。国家发展和改革委员会副主任林念修表示，海南自贸港与香港定位不同，重点发展产业也不同，应该说互补大于竞争，不会对香港造成冲击。林念修称，香港、新加坡和迪拜是当前国际上高水平自由贸易港的典型代表，其建设模式、政策制度都各有特点。

香港是重要的国际金融中心、航运中心和贸易中心，被众多国际机构评选为全球最自由的经济体和最具竞争力的地区之一。他表示，特别是香港回归祖国以后，在“一国两制”下，继续保持繁荣稳定，并且深度融入中华民族伟大复兴的壮阔征程中。

林念修称，下一步，在海南建设自贸港进程中，将进一步加强与粤港澳大湾区的联动发展，积极开展务实有效合作，保障香港的长治久安和长期繁荣稳定，确保“一国两制”实践行稳致远。

香港商务及经济发展局长邱腾华昨认为，国务院推动海南省建设自由贸易港有利香港，亦有利全球贸易。香港电台引述邱腾华称，国家于困难时仍然坚持开放对外贸易，相信对全球贸易有帮助，反而担心部分发达市场故步自封。邱腾华表示，愈多自贸区，愈少贸易壁垒愈好，认为海南推进自由贸易，会吸引更多投资，香港作为区域中心必定会得益，例如提供专业服务，又指香港一向在竞争中成长。

财政部副部长邹加怡在推介会上则表示，海南自贸港将大幅放宽离岛免税购物政策。他说，“各位如果到海南去旅游，建议大家多带点钱，多多购物消费。” 商务部副部长王受文透露，今年年内官方将制定跨境服务贸易负面清单，这将是海南自由贸易港制度集成创新的一个亮点，也是中国跨境服务贸易的第一张负面清单。