香港警察佐级四个月内只有33个子女报读大湾区学校

根据此间传媒报道，香港警察员佐级协会去年向会员发信协助他们的子女往大湾区升学，然而截止今年四月底，只有33个警察的子女提交申请。苹果日报引述一份警察内部流出的文件报道，去年年底开始，已由警察人事部职员关系科接手警察子女内地升学事宜。

广告 继续浏览后续

所谓员佐级是指初级警务人员，员是指警员，佐是指警佐（警长和警目），据2010年的统计，员佐级警察一共有2.5万多人，他们也是镇压社会运动的最前线警力。在员佐级之上的有督察级和宪委级，这两个级别的警察官阶包括警务处处长、警务处副处长、警务处高级助理处长、警务处助理处长、总警司、高级警司及警司总督察、高级督察、督察。

警察队员佐级协会去年11月发信指，可为有意送子女往内地升学的会员，统一向内地学校提交入学意愿，涵盖学校包括粤港澳大湾区岸的9个广东省城市。网上讨论区“连登”一名用户，日前上载警察内部一份有关“警察子女在内地升学事宜”的通告，显示截至本年4月底，仅有33名警察子女拟于今年春季开学后到大陆升学。

通告中亦提到，员佐级协会早前曾以问卷形式，调查警员将子女送往内地升学的意愿，未知是否与该会去年致会员的信件有关。通告又提到，有警员因社会环境转变，积极考虑将其子女送往香港以外地方升学，指职员关系科会继续协助警员，接收其子女于本年秋季、2021年春及秋季的内地升学申请。

警界有意将子女送到大陆读书，主要是因为警察镇压示威者经常诉诸过分暴力，引起社会普遍对警察有负面形象，更有建制派议员声称有警察子女在学校受到同学歧视甚至欺凌，作为镇压示威最前线的员佐级警察，遂有意将子女送到大陆读书。

据明报报道，中大新闻及传播学院院长李立峯在去年6月至今年1月抗争期间定期进行现场民调，发现9月起抗争运动的民意已稳定，因港人不断累积既定的抗争运动资讯，成为判断基础，对警察、政权的看法越趋牢固。

根据中大传播与民意调查中心在去年11月底至12月所做的电话民调，高达47.5%受访者对警队的信任度给予0分，给予0至4分的就已占整体66.4%。相反信任度达6至10分的市民，合共只得20.5%，仅仅超过五分一。