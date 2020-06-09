香港連續3年為外派人員生活費用最高城市

法新社巴黎9日報道， 美世諮詢公司（Mercer）今天最新發布的年度調查顯示，外派人員生活費用最高城市連續3年都由香港拿下；台北則排名第28，由去年的第35上升7名。

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法新社巴黎9日報道， 美世諮詢公司（Mercer）今天最新發布的年度調查顯示，外派人員生活費用最高城市連續3年都由香港拿下；台北則排名第28，由去年的第35上升7名。

調查指出，香港成為外派人員生活費用最高城市，是因為香港的天價住房開銷遠高於其他208個城市；而亞洲共有6個城市進入前10名，依序為：香港（1）、土庫曼首都阿什加巴特（Ashgabat，2）、東京（3）、新加坡（5）、上海（7）、北京（10）。

台北2019年排名第35，今年則往前提升了7個名次而成為第28名。

在擠進前10名的另外4個城市當中，瑞士共有3個，依序為，蘇黎世（4）、伯恩（8）、日內瓦（9）；排名第6的紐約則是唯一進到前10名的美國城市。

該報告表示，土庫曼首都阿什加巴特位居第二，是因為該國正遭受經濟危機，嚴重的貨幣短缺造成進口問題，彙率波動與通膨促使問題更加惡化；另一方面，美元走強的趨勢也迫使美國城市外派人員的生活費增加，在紐約市之後，舊金山維持在第16名，洛杉磯上升1名而名列第17。

生活費用最低的5個城市依序為：突尼首都突尼斯（Tunis）、納米比亞首都溫荷克（Windhoek）、烏茲別克首都塔什干（Tashkent）、吉爾吉斯首都比斯凱克（Bishkek）、巴基斯坦卡拉奇（Karachi）。