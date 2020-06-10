李家超：香港警队将成立新部位执行国安法 由邓炳强领导

香港保安局局长李家超最新在接受采访时表示，香港警队计划就港区国安法的执法事宜，成立一个专责小组，职责包括收集情报、调查和培训人员等。他并指，人员数量按需要设定。

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李家超在接受《南华早报》6月10日专访时说，香港警方会设立新部门执行港区国安法，由警务处长邓炳强领导，负责收集情报、调查和培训人员，日后会考虑加入其他纪律部队的成员。他指出，相关法例一开始实施新部门已可运作。他谈到，警察职能主要是针对治安和罪行，而国安法则是相对复杂的问题，必须由专责部门处理。他称，警队已展开成立新部门的前期工作，包括审视资源调拨、人力及器材规划。李家超称，“警队必须成立专责部门，学习如何将法律（国安法）应用于实际情况，并收集相关非法活动或行为的情报和证据。”

此外，对于中国全国人大的决定列明，中央维护国安的机关可根据需要，在港设立国安机构，李家超对此没有透露新部门将如何与有关机构合作，但表示澳门的经验可以是一个参考。他提出，相信中央的情报收集网远大于警队，其分析亦属更高层次，形容中央具备“直升机的视野”，掌握全盘局势，“香港作为一个城市，不能只靠自己收集到的资讯，中央会让我们知道整个形势。”他说，仗赖中央的经验，现行可能已经有一些好的方法可以借鉴，同时，国际政治在国家安全层面的应付，必须来自国家的层次。

李家超并称，而任何在香港执法的人，都要符合一些普通法的原则，包括无罪假定、保持缄默权利、以及有律师代表。他表示，设立初期会有一定数量人手，其后按需要增加，并探讨加入其余5个纪律部队人员。警队已展开成立新部门的前期工作，包括审视资源、人手及器材。面对香港反修例事件一周年，李家超称，没有后悔去年推行修订《逃犯条例》，称自己的出发点是为了公义，如果可以重新选择，他依然会推行修订《逃犯条例》。